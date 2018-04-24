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İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında karar çıktı

24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak adayının kim olacağı tartışması sürerken Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşti.

24 Nisan 2018 Salı 13:54
İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında karar çıktı

Son dakika bilgisine göre İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında Genel Başkan Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi kararı alındı...

Meral Akşener, bu sabah Fox TV canlı yayınında "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın'' demişti.

Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söylemişti...

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 13:54
  1. Meral Akşener
  2. iyi parti

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