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Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından protesto

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin il başkanlığı açılış programı sonrasında Nevşehirspor’un 3.Lige çıkmasını kutlaması Nevşehirspor taraftarlarının tepkisini çekti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:25

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin İl Başkanlığı açılış programından ayrılmaya hazırlandığı sırada Nevşehirspor’un şampiyonluğunu kutlayan Nevşehirspor taraftarlarının şok tepkisiyle karşılaştı. Akşener, aracına binip Nevşehir’den ayrılacağı esnada Nevşehirspor taraftarları ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları attı. İYİ Parti’den görevi öğrenilemeyen bir kişi ise taraftarları sakinleştirmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 08:25
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