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Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Parti'de çatlak derinleşiyor

İYİ Parti kurucu üyelerinden ve Türkiyem TV sahibi Reşat Erdoğan, tüm görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 15:32
Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Parti'de çatlak derinleşiyor

MHP’deki kongre süreciyle başlayan muhalefette, sahibi olduğu Türkiyem TV’yle Meral Akşener’e büyük destek veren Reşat Erdoğan, İYİ Parti’den istifa etti.

İYİ Parti’nın kuruluş aşamasında da desteğini sürdüren Reşat Erdoğan, partinin en önemli finansörlerinden biri oldu. Türkiye TV’yle canlı yayınlar yapan Erdoğan, kurucular kurulu üyesi, GİK üyesi ve Ankara’dan milletvekili adayı oldu.

Ülkücülerle karşı karşıya gelmem

İYİ Parti’deki sürecin “ülkücülerle karşı karşıya gelmek” üzere kurgulandığını savunan Reşat Erdoğan, “İYİ Parti, ülkücüleri birbirine düşürecek, bütün değerlerimizin öğütülmesine ve yıpratılmasın sebebiyet verecek çıkmaz bir sokağa girmiştir. Hiçbir amaç, hiçbir hedef, 43 yıllık ülkücülük hukukumdan ve değerlerimden daha önemli ve kıymetli değildir” dedi.

İşte istifa dilekçesi

"Mensubu olmaktan büyük bir onur duyduğum Türk milleti ve güzel ülkem adına ihmal edilen ve ötelenmiş olan iyi ve güzel şeylerin hayata yansıtılacağı inancı ve arzusu ile en samimi duygularımla İYİ Parti’nin kuruluşunda yer aldım. İYİ Parti’nin kuruluş aşamasında ve sonrasında üzerime düşen sorumlulukları fazlası ile yerine getirmeye çalıştım. İYİ Parti’nin kurulundan bugüne geride bırakılan süreçte “yola çıkılırken ifade ve iddia edilen amaç ve hedeflerin” hiçbirisinin dikkate alınmadığına üzülerek şahit olmuş bulunmaktayım. Eksik ve yanlış olarak iddia ettiğimi ve yeni bir parti kurmamıza da sebep teşkil eden ne kadar husus varsa hiç birisinden ders alınmadığı ibi ziyadesiyle ve misli ile eksiklikler ve yanlışlıklar devam ettirilmiştir. Beğenmediğimiz söyledimiz bütün uygulamalar daha fazla ve daha keskin bir şekilde uygulanmıştır. Daha net tavırlar ile ortaya konulması gerektiğini iddia ettiğimiz “Türk milliyetçiliği” fikri, partinin hiçbir politikasında dikkate alınmamıştır. Popülist anlayış parti politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında en belirleyici unsur olmuştur. İYİ Parti geldiği nokta itibariyle arzu ettiğimiz geniş kitlelere ulaşma şansını yitirmiş, siyaseten kurumsal olarak rekabet edeceğim diye Türk milliyetçileri ve ülkücüleri hedef alır hale gelmiştir. Türk milliyetçileri ve ülkücülere yönelik olarak kullanılan çatışmacı ve dışlayıcı üslup, ortaya konulan tavır ve politikalar hiçbir surette kabul edilelim nitelikte olamaz. Yerel seçimlerde en büyük hedef olarak Mersin ve Manisa Büyükşehir Belediyelerini ve Ankara’da metropol bir ilçeyi kazanmayı hedef olarak gösteren bir anlayışın amacının Türk milliyetçileri ve ülkücüleri çatıştırmak ve buradan da günü kurtarmak olduğu anlaşılmaktadır. İYİ Parti, yönetim erkinin seçtikleri, tercihleri, kararları ve uygulamalarıyla ülkücü hukukunu zedeleyecek, ülkücüleri birbirine düşürecek, bütün değerlerimizin öğütülmesine ve yıpratılmasına sebebiyet verecek çıkmaz bir sokağa girmiştir. Şunu ifade etmek isterim ki; hiçbir hedef, 43 yıllık ülkücülük hukukumdan ve değerlerimden önemli ve kıymetli değildir. Bu sebeple, değerlerimizin daha fazla zarar görmesine rıza göstermemek için İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğimden ve parti üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini bilgilerinize sunarım." Reşat Erdoğan

kaynak: ciddigazete

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 15:32
  1. Manisa
  2. Mersin
  3. Ankara
  4. İYİ Parti
  5. Meral Akşener
  6. Reşat Erdoğan

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