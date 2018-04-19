Meral Akşener: Seçime gireceğim!

Muğla'ya gelen Meral Akşener, Demokrat Parti'den İYİ Parti'ye geçen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'yı makamında ziyaret etti.

Akşener, buradaki konuşmasında, 24 Haziran için baskın ötesi seçim kararı alındığını iddia etti. İYİ Parti'nin erken seçime girip, girmeyeceğiyle ilgili tartışmalara da değinen Akşener, "Temel Karamollaoğlu’nun deyimiyle 'İYİ Parti'nin önüne önce Devlet'i çıkardılar. Meral Hanım mücadele etti. Arkadaşları mücadele etti. Şimdi de İYİ Parti başka türlü sorunla karşılaşsın isteniyor'. İYİ Parti, bütün hukuki şartlarını tamamlamıştır. 10 Haziran itibarıyla 6 ayını doldurarak, seçime girmeye hak kazanmış bir siyasi partidir. Bizim partinin en büyük özelliği yani 80 darbesini yakından biliyoruz, 60 darbesini hatırlıyoruz. Bu tür darbelerden sonra siyasi partiler kapatılırdı. Ardından sıfırdan partiler kurulurdu. Sonraki dönemde, yani normal şartlarda, bugün Türkiye'mizde normal şartlar olduğu pek söylenemez ki OHAL var" diye konuştu.