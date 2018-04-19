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Meral Akşener: Seçime gireceğim!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin erken seçime girip, girmeyeceğiyle ilgili tartışmalara ilişkin, 'İYİ Parti, bütün hukuki şartlarını tamamlamıştır. 10 Haziran itibarıyla 6 ayını doldurarak, seçime girmeye hak kazanmış siyasi partidir' dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:58
Meral Akşener: Seçime gireceğim!

Muğla'ya gelen Meral Akşener, Demokrat Parti'den İYİ Parti'ye geçen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'yı makamında ziyaret etti.

Akşener, buradaki konuşmasında, 24 Haziran için baskın ötesi seçim kararı alındığını iddia etti. İYİ Parti'nin erken seçime girip, girmeyeceğiyle ilgili tartışmalara da değinen Akşener, "Temel Karamollaoğlu’nun deyimiyle 'İYİ Parti'nin önüne önce Devlet'i çıkardılar. Meral Hanım mücadele etti. Arkadaşları mücadele etti. Şimdi de İYİ Parti başka türlü sorunla karşılaşsın isteniyor'. İYİ Parti, bütün hukuki şartlarını tamamlamıştır. 10 Haziran itibarıyla 6 ayını doldurarak, seçime girmeye hak kazanmış bir siyasi partidir. Bizim partinin en büyük özelliği yani 80 darbesini yakından biliyoruz, 60 darbesini hatırlıyoruz. Bu tür darbelerden sonra siyasi partiler kapatılırdı. Ardından sıfırdan partiler kurulurdu. Sonraki dönemde, yani normal şartlarda, bugün Türkiye'mizde normal şartlar olduğu pek söylenemez ki OHAL var" diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 13:58
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  4. Muğla
  5. Hakkari
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  7. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Yontulmamış CahilYontulmamış Cahil5 sa önce
    Hooop, çüşşş, durrr: Seçim açıklamasını YSK yapacak
  • misafirmisafir5 sa önce
    sn meral akşanerbiliyoruz ki sizler feto denen soysuz köpeğin uzantısı oldugunuz için boşuna yorulmayın bu millet sizi desteklemez
  • adem yamanadem yaman5 sa önce
    ohalinbahane etme batılar gibi zaten onlara çalıştıgında belli
  • Cahilin DibiCahilin Dibi5 sa önce
    Aptal; bütün dökümanlarını 10 Haziran' da mı götürüp verecen YSK' ya!
  • Tabii, tabi..Tabii, tabi..5 sa önce
    Kısbetini yanında getirmeyen pelvan, 'ben herkesi yenerim' der.
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