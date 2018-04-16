Meral Akşener'den skandal süper lig paylaşımı
Meral Akşener, Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası attığı tweetle tepki topladı.16 Nisan 2018 Pazartesi 09:48
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği maç sonrasında büyük bir skandala imza attı.
Maç bitiminde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Akşener, 'Galatasaray 2 - 0 Recep Tayyip Erdoğan' diye yazdı.
CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan boş tribünlere oynayan Başkaşehir'e destek isterken 'Tribünleri Başakşehir'in gençliğinin doldurması lazım. Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz, tribünlerin dolması lazım' diye konuşmuştu.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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MEMLEKETİM5 sa önce BUNLAR BİDE DOĞRULUKTAN DÜRÜSTLÜKTEN BAHSEDERLER BU NASIL Bİ TWET.RTE ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN Bİ TAKIMSINIZ TRİBÜNLERİNİZİ BOŞ BIRAKMAYIN DEDİ NE VAR BUNDA BAŞAKŞEHİR YENSEYDİ DAHA NE YALANLAR ATARLARDI.BUNLAR DEVAMLI İFTİRA YALAN POMPALIYORLAR SONRADA HAKTAN HUKUKTAN BAHSEDERLER erdem ünal5 sa önce Neresi Skandal Tweetoluyor.İşinize gelmedimi Skandal Tweetmi yazıyorsunuz. polat636 sa önce bayram yaklaşıyorhanfendibizim urfada hakiki kına varçok ucuz bir kilo göndereyim bayramda yıkarsın Harun7 sa önce Bütun İP..neler ve hainler,Maral hanimin İP.. parrtisinde birleşti. şükrü onuk7 sa önce Ufukta muhalefet cephesinde centilmence olmayan , malayani ve popülist söylemlerin başı çektiği bir seçim olacağı gözlenmekte . Birilerinin bu tür klasik söylemleri bırakıp ne yapacaklarını kendilerine söylemesi gerekir . Millet artık bunlara itibar etmiyor hala anlamamışlar . alpagu7 sa önce 2019 seçim sonuçları erdoğan %60 - Meral Nene % 0,1 :)))))))) alpagu7 sa önce attığı tivitle zeka seviyesini ortaya koyuyor....devam nenecim devam..... ceren altınöz8 sa önce sırf erdoğan düşmanlığı ile oy kazanabileceğini sanan bir biçare kadın. Adem yağcı8 sa önce Bu kadının her tarafı siyaset olsa ne yazar yusuf8 sa önce Rezillikten başka bisey değil ve bu zattan da ancak bu şekilde davranıs beklenir yazıklar olsun bır hanımefendının sarfettıgı cumlelere bak