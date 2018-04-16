Meral Akşener'den skandal süper lig paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir'i 2-0 yendiği maç sonrasında büyük bir skandala imza attı.



Maç bitiminde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Akşener, 'Galatasaray 2 - 0 Recep Tayyip Erdoğan' diye yazdı.



CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI



Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan boş tribünlere oynayan Başkaşehir'e destek isterken 'Tribünleri Başakşehir'in gençliğinin doldurması lazım. Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz, tribünlerin dolması lazım' diye konuşmuştu.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel