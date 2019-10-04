İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ittifak açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP ile kurulan Millet İttifakı'na ilişkin açıklamada bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı. Akşener, CHP ile yaptıkları ittifakın dağılacağı yönündeki iddialar için, "Cumhur İttifakı'nı destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum" dedi. "Kılıçdaroğlu ile görüşmem olmadı" "Kılıçdaroğlu ile görüşmem olmadı. Hangi bilgiler ışığında bunu söylüyor bilmiyorum" açıklamasında bulunan Akşener, "Millet İttifakı'nın bozulup bozulmayacağına yönelik sorulara baktığınızda ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı'nı destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum ben." ifadelerini kullandı.

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