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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP ile kurulan Millet İttifakı'na ilişkin açıklamada bulundu.

04 Ekim 2019 Cuma 09:55
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı. Akşener, CHP ile yaptıkları ittifakın dağılacağı yönündeki iddialar için, "Cumhur İttifakı'nı destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum" dedi.

"Kılıçdaroğlu ile görüşmem olmadı"

"Kılıçdaroğlu ile görüşmem olmadı. Hangi bilgiler ışığında bunu söylüyor bilmiyorum" açıklamasında bulunan Akşener, "Millet İttifakı'nın bozulup bozulmayacağına yönelik sorulara baktığınızda ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı'nı destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum ben." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 09:55
  1. Meral Akşener
  2. Fox Tv
  3. İsmail Küçükkaya
  4. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • Ökgeş emmi Ökgeş emmi 16 dk önce
    Pensilvanya lı hoja nın emrinden dışarı çıkamaz bu Meral, Kemal ikilisi, ittifak falan bunlar boş teneke
  • zehrazehra18 dk önce
    işlerini bir kadına bırakan topluluk asla felah bulamaz. buhari
  • emekli çavuşemekli çavuş18 dk önce
    İTTİFAKINDÜŞÜNDÜRDÜKLERİ!!!!!!!..............ATATÜRKÇÜYÜZ...DİYEN....MUSTAFA KEMALİN ASKERLERİYİZDİYE....SLOGAN ATAN........CHP...........BİZ..ARKAMIZI.KANDILE...PKK..YA..PYD...DAYADIK....DİYE....ACIKLAMA...YAPAN.....HDP..........VE.......İP..........RESME ....BAK......DÜŞÜN........!!!!!!!!!!!!!!!!
  • misafirmisafir23 dk önce
    Antrikot,metro oyunlarıyla sahtekar olduğu,işçi çıkarmayacağı,öğrencilere burs veya kredi vereceği ,1700 makam aracı konuiarında yalancılılığı kanıtlanan imamaoğlunun tarafında olanların,dolayısıyla onları yanında tutanların,yanında olanların da aynı oiacağı doğalken,bunların da aynı olduğu AKİTin-İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!,MHP'den zehir zemberek Ekrem İmamoğlu açıklaması,Haberlerinde birden çok imamoğlu taraftarı yorumcudan yazdıklarını kanıtlamaları istendi.Kanıtlayamadılar.Bir çok haberde bu şekilde kanıtlama istendi,kanıtlanamadı.Böylece yalancının yandaşlarınınyalancı olabileceğ konusunubir defa daha kanıtlayarak,kendilerinin de yalancı olduklarını kanıtladılar.Arşivimiz çok dolu olduğundan en yakın olarak yukarıda adı belirtilen haberleri bulduk,incelemek lsteyenlerin de kolayca bulabileceği yakın haber olarak.BUNDAN DA ANLAŞILACAĞI ÜZERE AKPALEYHİNDE YAZANLARBELGESİZ OLARAK YALAN SÖYLÜYORLAR.BU YÜZDEN BU SİTEDE,AKP ALEYHİNDE YAZANLARA İNANILMIYOR HER NE KADAR ÇAMUR AT,TUTMAZSA İZİ KALIR SANARAK YAZILSA BİLE,Sahtekar ve yalancıların HAİN olduğu gerçeği sebebiylebu memleketten defolmasını istediğimiz bunların,BOŞUNA VAKİT VE SIHHATLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN ENERJİLERİNİ KAYBEDİP SIHHATLERİNİ TEHLİKEYE ATMAMALARI DAHA İYİ OLUR HERHALDE.
  • ERDEMERDEM23 dk önce
    bizim millet tecrübe ederek anlama kabiliyetine sahip şimdi meral daraldı artık çünki artık foyaları ortaya çıkıyor.HDP bunları kullandı prim yaptı ne zaman ki maraşı sivası çorumu unutmadık dediler bunların hesabını soracağız dedi kripto ermeni piçleri o zaman İYİ parti seçmeni anladı.hele istanbul antalya ankarada hizmet gören var mı?yokantalya merkezi hükümetin desteği ile tek proje raylı sistem devam ediyor böcek efendi den tık yok istanbul da farklı değil daha taşıma ulaştırma hizmetini hazır lokma yeniden devam ettiripte yürütemiyorlar bu millet yaşayınca karar veriyor TECRÜBE ederek vesselam
  • ÖmerÖmer27 dk önce
    Meral Akşener'in Millet İttifaka ile arası bozuluyor demiyorlar ki? CHP'nin ikinci bir HDP olmasından ve HDP ile kucak kucağa durumundan dolayı İyi Parti bu işten rahatsız olmaya başladı diyorlar. Meral İyi Partiden istifa edip Millet İttifakı adı altında CHP ve HDP sıralarında devam edersin sıkıntı yok yani.
  • AliAli33 dk önce
    AKP gidene kadar ittifaka devam ondan sonra herkes yoluna bakar.
  • emekli çavuşemekli çavuş34 dk önce
    ÇOK GÜZEL YAKIŞTILAR..........CHP...HDP....İP...........HER ŞEY GÜZEL OLACAK........
  • HakanHakan41 dk önce
    Ne kadar gizlersen gizle yakında ifşa olacak sert bir kavga var. Hatta chp ye en çok iyi parti saldıracak. Çünkü genler uymuyor!sizi kandırdılar meral

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