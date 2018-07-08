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Meral Akşener’den ‘el öpme’ tepkisi: Genel Başkan'ın namusuna...

İP Genel Başkanı Meral Akşener, Grup Toplantısı öncesinde partilileri toplayarak çok sert uyarıda bulundu: ‘Bizim ilkelerimize uyacak olanlar kalsınlar. Uymayacaklar derhal gitsinler’.

08 Temmuz 2018 Pazar 14:47
Meral Akşener’den ‘el öpme’ tepkisi: Genel Başkan'ın namusuna...

Meclis’te yapılan dünkü yemin töreninde ‘Devlet Bahçeli’ye ilgi gösterenleri çok sert ifadelerle uyaran Meral Akşener, "Bizim ilkelerimize uyacak olanlar kalsınlar. Uymayacaklar derhal gitsinler" dedi.

Bahçeli, yemin öncesi MHP sıralarına doğru yürürken İP'e ayrılan bölümden geçti. Bu sırada bazı İP'liler ayağa kalktı, Bahçeli ayağa kalkan İP Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in de aralarında olduğu bazı vekillerle tokalaştı. İP Hayati Arkaz, Bahçeli’nin elini öptü. Akşener’in bu görüntülere tepkisi ise çok sert oldu.

"GENEL BAŞKANIN NAMUSUNA KADAR LAF EDENLERE..."

Partililere konuşan akşener tepkisini şöyle dile getirdi;

“Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ’cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir.

Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti’yi terk etsin”

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 14:47
  1. Mersin
  2. Meral Akşener
  3. el öpmek

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