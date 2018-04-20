Meral Akşener'den olaylı derbi sonrası skandal paylaşım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle hükümeti suçladı.

Olaylı derbinin tatil edilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Akşener, ''Güzel ülkemde hep birlikte, keyif alarak bir futbol maçını bile izleyemiyoruz. Toplumsal gerilim her yerde. Ülkemizin bize huzur verecek bir yönetime ihtiyacı olduğu bir kez daha görülüyor." ifadelerini kullandı.







BU İLK DEĞİL!



İYİ Parti lideri Akşener, Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası ise sosyal medya hesabı üzerinden "Galatasaray 2 - 0 Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde bir tweet daha paylaşıp tepkileri üstüne toplamıştı.







SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ!



Akşener'in paylaşımları ve kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı Twitter kullanıcılar Akşener'i provokasyon yapmakla suçladı.



İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI;







