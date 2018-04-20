Meral Akşener'den olaylı derbi sonrası skandal paylaşım
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün oynanan derbi maçta olayların çıkmasına hükümete bağladı. Akşener'in yaptığı skandal paylaşım Twitter'da büyük tepkilere neden oldu.20 Nisan 2018 Cuma 08:36
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle hükümeti suçladı.
Olaylı derbinin tatil edilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Akşener, ''Güzel ülkemde hep birlikte, keyif alarak bir futbol maçını bile izleyemiyoruz. Toplumsal gerilim her yerde. Ülkemizin bize huzur verecek bir yönetime ihtiyacı olduğu bir kez daha görülüyor." ifadelerini kullandı.
BU İLK DEĞİL!
İYİ Parti lideri Akşener, Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası ise sosyal medya hesabı üzerinden "Galatasaray 2 - 0 Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde bir tweet daha paylaşıp tepkileri üstüne toplamıştı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ!
Akşener'in paylaşımları ve kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı Twitter kullanıcılar Akşener'i provokasyon yapmakla suçladı.
İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI;
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Samet5 dk önce Dinimiz de bölücülük ve ayrımcılık büyük günahlardan . Küfre düşmüş ziyankarlar akıl yoksunlari cahil musvetteler . İftira ve zulüm sizin ve iktidarlarinizi n en büyük sermayesi olmuş . Akla ziyankarlar düne kadar fetonun çanağı ni yalayanlar bugün feto cu diye iftira atmak yakışıyor mu ehli bir müslümana . ALLAH birdir kıyamet günü iki elim yakaniz da olacak Emir16 dk önce Siz yorum yapanlar Türkiyeyi böyle edep dışı konuşarak bu hale getirdiniz düşüncelere saygılı olmayı ogrenin Millet3 sa önce Bu tasmalı Amerikan tarz süslü ajan pravakatörü devlet seçimden sonra mutlaka derdest etmeli Tabii ki KK ve saz arkadaşlarını da CHP lileri kast etmiyorum Fetönün ajanı olarak sızdırılan hain sızmaları kast ediyorum Murat3 sa önce Yalan.%100 yalan. mustafa3 sa önce buradan anlaşılıyor ki siz kriptoların bu işte bir eli var...bu millet kimin ne mal olduğunu artık çok iyi biliyor...o ayaklar artık koktu...o dönemlerde çoook gerilerde kaldı yurtta sooolh höykürmelerinin ne anlama geldiğini 15 temmuzda gördük...ha buarada kendini çook zeki sanma durumun çoook sırıtıyor...çevrendekilere istesen bir sor... hülya4 sa önce yalan mı?%100 doğruyu söylüyor. osman hal5 sa önce Ulan Ne alakası var be !! 3-5 tane densiz maçta olay çıkarttı diye bunu hükümete bağlamak ahmaklıktır !! Bunlar kendi başına parti falan kuramaz,vasıfsız kuklalar bunlar. Ağa babaları ne derse onları yaparlar sadece. Ülke yönetmek kim sen kim vasıfsız meral..Şu payaşımlara bak ,ilkokul seviyesinde!!! Birde buna oy verecekler ..yazık. Vatandaş5 sa önce Bay kahin gördü gene birşeyler teşisi koydu. Olay bitmiştir. Akıl küpü mübarek. muammer karamıkoğlu5 sa önce BU KADIN PROJEDİR.15 TEMMUZDAN HABERİ VARDIR.NİÇİN BU KADIN İZLENMEZ.İYİ PARTİ=CHP=SP=HDP =İNŞAALLAH SANDIĞA GÖMÜLECEKSİNİZ. Metin ozdere5 sa önce Meral hanım geleceği görüyor başkanlığa layık bir teyzemiz hani 15 temmuzdan önce 15 temmuzdan sonra başbakan olacağım dedi kimse seçim filan yok nasıl olacaksın diye sormadı bir bildiği varmış darbe yapıldı Allahtan başarısız oldu şimdi başkan olacağım diyorbu kadar iddialı olduğuna göre bir bildiği var sokağa oynuyor şimdi daha çok deneyecek çünkü planları çıksana atılan golle bozuldu bu gölü değil meral teyzemiz feto k.k. pkk ab ve abd toptan kaleye geçse çıkaramazdı şimdi her fırsatı değerlendirdi saldıracaklar ne goldü ama