Bomba iddia! Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı sonrası olağan kongresini geçtiğimiz günlerde yapan İYİ Parti’nin seçime giremeyeceği öne sürüldü. Meral Akşener’in seçime girememesi halinde Cem Uzak taktiğini uygulayacağı öne sürüldü.Cem Uzan, Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) yönetimini bir şekilde (Ağırlıklı iddialara göre para verip satın alarak) ele geçirmiş ve partinin adını "Genç Parti" olarak değiştirerek seçimlere girmişti. İYİ Parti ile Demokrat Parti arasında da böyle bir birleşme ve isim değişikliği yapılabileceği ifade ediliyor.