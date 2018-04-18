Bomba iddia! Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in erken yapılması gündemde olan seçime girememesi halinde Cem Uzan taktiğini uygulayacağı iddia edildi.18 Nisan 2018 Çarşamba 15:16
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı sonrası olağan kongresini geçtiğimiz günlerde yapan İYİ Parti’nin seçime giremeyeceği öne sürüldü. Meral Akşener’in seçime girememesi halinde Cem Uzak taktiğini uygulayacağı öne sürüldü.Cem Uzan, Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) yönetimini bir şekilde (Ağırlıklı iddialara göre para verip satın alarak) ele geçirmiş ve partinin adını "Genç Parti" olarak değiştirerek seçimlere girmişti. İYİ Parti ile Demokrat Parti arasında da böyle bir birleşme ve isim değişikliği yapılabileceği ifade ediliyor.
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milkci resat emmi11 sa önce of Adanalı 11 sa önce Sana kargalar ...yle güler Adanalı 11 sa önce Aynen öyle yangından mal kaçırır gibi seçime gidiyorlar :) Uğur 11 sa önce Sana yazık ahmak reisinin neden ittifak kurdu neden erken seçime gidiyor bir düşün tabi düşünme yeteneğin varsa sizin gibilere rağmen Türkiye iyi olacak Ahmed Yücel12 sa önce Cumhurun reisi RTE olacak biiznillah. Türkiye Cumhuriyeti tarihine ve milli birikimine doğru esaslı bir makas kırıyor. Bunların topunun birden yaşayacağı hezimetin, arkalarındaki küresellerin, tapınakçıların hayalkırıklığının vereceği hazzı yaşamak ayrı bir keyif olacak. Devlet milletiyle bütünleşirken, hegemonyanın temsilcileri paldır küldür yok olup gidecekler. Duamız, öngörümüz,amacımız budur. Allah yolumuzu açık etsin. fetösavar12 sa önce yazık yaa. bence babaanne olmayı seçmeliydi....yine de kendileri daha iyi bilir. ne demiş atalarımız: herkesin çektiği kendi cezası... Millet13 sa önce Cemin parası vardı bu süslünün neyi varda taktik yapacak Amerikan projesi ,o kadar halil4513 sa önce fetö hainlerin aileleri iyi patiye bu bayani sececekler bunlar belirlensin devlette is verilmesin mehterciiiii13 sa önce İYİ parti korkuttu bence :) Feramüs13 sa önce Allah kimseyi bu karının peşine düşecek kadar akılsız etmesin