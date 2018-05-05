Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'yi kızdıracak mesaj

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adaylarına imza veren seçmenlerle ilgili FETÖ uyarısında bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye "İmza verenlerin listesini posta ile göndereyim mi?" diye sordu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:07
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'yi kızdıracak mesaj

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, imza veren seçmenlerle ilgili FETÖ uyarısında bulunan Bahçeli'ye Akşener'den "İmza verenlerin listesini posta ile göndereyim mi?" sorusu geldi.

BAHÇELİ UYARMIŞTI

MHP lideri Bahçeli, Perşembe günü yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı adayları için imza verecek seçmenlerle ilgili FETÖ uyarısında bulunmuştu.

İşte Bahçeli'nin sözleri:

Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa, o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir.

'LİSTEYİ GÖNDEREYİM Mİ?'

Adaylık için gerekli 100 bin imzayı toplayan Akşener'den ise Bahçeli'ye Twitter üzerinden yanıt geldi.

Akşener, paylaşımına etiketlediği Bahçeli'ye "İmza verenlerin listesini siz YSK'dan alır mısınız, yoksa ben posta ile göndereyim mi?" sorusunu sordu.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:07
  1. Devlet Bahçeli
  2. Meral Akşener
  3. FETÖ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'CHP'ye geçmiş olsun, tüm kapılar Erdoğan'a çıkacak'
    1. 'CHP'ye geçmiş olsun, tüm kapılar..
    2. Köyüne giden İnce'den Bahçeli'ye cevap
    3. Moody's Fransa'nın kredi görünümünü..
    4. Beyoğlu'nda 3 katlı binada yangın çıktı
    5. Türk polisi eğitti! 650 kişi göreve..
    6. ABD'li komutan ağzından kaçırdı: Biz..
    7. Saadet Partili isim: En müptezel şey..
    8. İnce'ye sokaktan tepki!
    9. Zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi
    10. Başbakanlığa ait atama kararı Resmi..
    11. Yeni Zelanda on binlerce evsiz için..
    12. Somali'deki sel felaketinde en az 20..
    13. Tarih belli oldu! Yerli otomobilin..
    14. Abidik gubidik işler: Gel bakalım..
    15. Bozdağ: Kudüs İslam dünyasının kırmızı..
    16. Bu hafta altın ve döviz kazandırdı
    17. İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal..
    18. Çad Başbakanı Albert Pahimi Padacke..
    19. Kazada kalbi duran kadının hayata..
    20. Donald Trump'ın yeni Kudüs planı
    Kuveyt Türk
    Vatandaşlar merakla bekliyor... Bedelli askerlik çıkacak mı?
    Vatandaşlar merakla bekliyor... Bedelli askerlik çıkacak mı?
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    CHP cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı
    CHP cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı