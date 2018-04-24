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Meral Akşener'den Bahçeli'ye övgü dolu sözler!

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli hakkında söylediği övgü dolu sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

24 Nisan 2018 Salı 00:47

YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER - Erken seçim kararının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında tartışmalar sürüyor.

17 Mart 2015 tarihinde Bengü Türk televizyonunda yayınlanan "Söz Müzik Ahmet Şafak" programa misafir olan Meral Akşener'in Ahmet Şafak'ın sorusuna verdiği cevaplar yeniden gündem oldu.

Ahmet Şafak'ın 'Şimdi size ilke, bilgi, inanç, dürüstlük, karakter, tarihsel liderlik desem ne dersiniz?' sorusuna Meral Akşener'in 'Sayın Doktor Devlet Bahçeli derim' dediği görüntülere yorum yağdı.

Video hakkında yapılan bir yorumda, 'Tayyip Erdoğan düşmanlığı insanı 180 derece döndürür. Ülke sevdası filan yok bunlarda...' yorumu dikkat çekti.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 00:47
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