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Meral Akşener: Saadet Partisi dışındaki formüller...

Meral Akşener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, 'İttifak iddia ve önerileri konusunda şunu belirtmek isterim ki, biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi'ni ararız.' dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 23:21
Meral Akşener: Saadet Partisi dışındaki formüller...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CNN Türk'te Gece Görüşü'ne özel açıklamalarda bulundu. Meral Akşener, Abdullah Gül, seçim ittifakı ve ortak aday görüşmelerine ilişkin kritik sözler sarf etti.

'ABDULLAH GÜL'ÜN ADAY OLMASI...'

Akşener, "Bir kez daha ifade etmek isterim ki, aziz milletimize verdiğimiz sözün gereği, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli. Bugün de ifade ettim, biz sayın Abdullah Gül'ün bağımsız ya da bir partiden aday olmasını saygıyla karşılar ve demokratik yarışta bir renk olarak görürüz. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrımız bellidir. Bunun dışında milletvekilliği seçimindeki ittifak iddia ve önerileri konusunda şunu belirtmek isterim ki, biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi'ni ararız. Bunun dışındaki formüller bizim için geçersiz olur." dedi.

İşte Meral Akşener'in açıklamaları:

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı konusundaki tavrı başınndan bu yana belliydi.. Bu sadece benim değil, İYİ Parti'nin ve İYİ Partililerin kararıydı.. Nitekim Genel İdare Kurulumuz önceki gün yaptığı toplantıda aldığı kararla şahsımı partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti..

Öncelikle bilinmesini isterim ki, bu noktada isimlerin çok da önemi yok.. Siyaset kaybettiği güveni, verilen sözlerin arkasında durmakla yeniden kazanacak.. Biz ilk günden ilan ettik, 1 Nisan kongremizde tekraren ve açık şekilde aziz milletimize duyurduk ki, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'dir..

Bu kararı almamızın en önemli sebebi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Tayyip Erdoğan'ın, karşısında bir blok yaratıp, onunla çarpışarak elde ettiği kazanımlardı.. Bu strateji bugüne kadar birçok kez kazandı.. Cumhurbaşkanlığı adaylığında da Tayyip Erdoğan'a bu fırsatın bir kez daha verilmemesi gerekir.. Bu yüzden her partinin kendi adayı ile seçime girmesinin en doğru adım olacağı kanaatimizi ifade ettik.

SAADET PARTİSİ'NE İLETTİM

Burada asıl ifade etmek istediğim, Tayyip Erdoğan isminin ötesinde, Türkiye'nin bugünkü halinden sorumlu siyaset anlayışıdır.

Dolayısıyla, sayın Temel Karamollaoğlu'nun, önemli görüş alışverişlerinde bulunduğumuz ziyaretinde kendilerine de aktardım.

Bu konudaki görüşlerimi, Abdullah Gül adı gündeme gelmediği halde, sayın Kılıçdaroğlu ile de paylaştım.

Ve bu görüşmelerde paylaştığım fikirlerim, aziz milletimize açık tüm platformlarda söylediklerimle aynıdır.

Bugün sayın Karamollaoğlu bir kez daha ziyaretimize geldi.

Her iki parti liderinin de, milletvekilliği için, tekraren söylüyorum milletvekilliği seçimleri için geniş tabanlı bir ittifak önerisini de, partimizin gerekli kurullarında, alışılmışın ötesinde bir demokratik tavırla tartışıp değerlendireceğimizi ifade ettim.

Samimiyetle söylüyorum, Türk siyasetinin uzun süredir unuttuğu bir demokratik tavırla karar alıyoruz ve alacağız.

İYİ PARTİ'NİN ADAYI BELLİ

Bir kez daha ifade etmek isterim ki, aziz milletimize verdiğimiz sözün gereği, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı belli.

Bugün de ifade ettim, biz sayın Abdullah Gül'ün bağımsız ya da bir partiden aday olmasını saygıyla karşılar ve demokratik yarışta bir renk olarak görürüz. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrımız bellidir..

Bunun dışında milletvekilliği seçimindeki ittifak iddia ve önerileri konusunda şunu belirtmek isterim ki, biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi'ni ararız. Bunun dışındaki formüller bizim için geçersiz olur.

Siyasette son 15 gündür yaşanan bu trafik ve fikir alışverişi, bir anlamda normalleşmenin belirtisidir. Bu süreçte katkımız olduğunu biliyor ve ülkemiz adına seviniyoruz. Aziz milletimize Herşeyin iyi olacağı müjdesini veriyor, herkese iyi akşamlar diliyorum.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 23:21
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