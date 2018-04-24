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Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı: Bana Gül için çekil derlerse...

Bu sabah katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak" dedi.

24 Nisan 2018 Salı 09:33
Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı: Bana Gül için çekil derlerse...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu sabah FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programa katıldı. Akşener programda, hem CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 vekil ve 24 Haziran seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu

"GÜL İÇİN ÇEKİL DERLERSE ÇEKİLMEM"

Hürriyet'te yer alan habere göre Meral Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi.

Kücükkaya, Akşener'in "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak" dediğini aktardı.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 09:33
  1. meral akşener
  2. abdullah gül

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  • AbdullahAbdullah36 dk önce
    Yaşa be! İYİ parti ve Saadet, işte görmek istediğimiz Türkiyeyi İYİye çıkaracak tablo. ...
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