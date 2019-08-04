MHP’den Meral Akşener’e çok sert sözler: Seni çarşaf değil nevresim bile kurtarmayacak

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Twitter hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik açıklamalarda bulundu.

“Bizi istifaya davet edenler biraz onurlu olun”

Durmaz, “Başbakan olacağım dedi olamadı, Cumhurbaşkanı olacağım dedi, Selo’nun altında kaldı, yerel seçimlerde dip yaptı ama rakipsiz kurultay yapıyor. MHP’de nöbetçi aday olan Koray beyden, Ümit ve Müsavat beylerden tık yok! Her seçimde bizi istifaya davet edenler biraz onurlu olun!” dedi.

“Yurtta Sulh konseyi listesini anahtar olarak dağıtacaksın”

İYİ Parti’ye destek verenlerin hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Durmaz, “İYİ Parti’nin önemli destekçilerinden İnan Kıraç‘ın siyasi yatırımı iflas etmiş, Emelleri boşa çıkmıştır, İp’e destek veren diğer holding patronları da ciddi bir hayal kırıklığı içerisindedir” dedi. Sadir Durmaz, “Demokrasi havarisi kesileceksin, el altından 110-150 arası benim listem diyeceksin, Çarşaf diye hava atıp sonunda çarşafa dolanacaksın. Çarşaf diyerek delegeyi kandıracaksın, Yurtta Sulh konseyi listesini Anahtar olarak dağıtacaksın, seni çarşaf değil nevresim bile kurtarmayacak” ifadelerini kullandı.