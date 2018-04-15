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Behçet Saatcı Akşener'in partisine katılıyor

Demokrat Parti’den seçime giren Muğla’nın Fethiye İlçe Belediye Başkanı Behçet Saatcı Meral Akşener’in partisine katılma kararı aldı.

15 Nisan 2018 Pazar 14:11
Behçet Saatcı Akşener'in partisine katılıyor

Yere seçimlerde Demokrat Parti’den seçime giren Muğla’nın Fethiye İlçe Belediye Başkanı Behçet SaatcıMeral Akşener’in partisine katılma kararı aldı. Akşener'in, önümüzdeki hafta Saatcı'ya parti rozetini takacağı öğrenildi. 1999 yılında MHP'den Fethiye Belediye Başkanı seçilen Saatcı 2014 yılında MHP'den istifa etmişti. Saatcı, 2014 yılındaki yerel seçimlerde Demokrat Parti'den aday olmuş ve dördüncü kez seçilmişti.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 14:11
  1. Muğla
  2. Behçet Saacı
  3. Meral Akşener
  4. Demokrat Parti

YORUM YAZ

  • nazım aratnazım arat20 sa önce
    Eroin içenlerin ALTIN VURUŞ denilen bir şey yapıp hayatlarına veda ederler. Sanırım Fethiye belediye başkanı da ALTIN VURUŞ yapmış siyaset dünyasında
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