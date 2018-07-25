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Meral Akşener kesin kararını açıkladı

İP Genel Başkanı Akşener, Afyonkarahisar'daki parti çalıştayında aldığı 'istifa' kararına ilişkin kesin kararını Twitter üzerinden duyurdu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:33
Meral Akşener kesin kararını açıkladı

22 Temmuz'da partisininin Afyonkarahisar'daki çalıştayında kürsüde yaptığı konuşma sırasında partisinden istifa ettiğini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisi için yapılan ''Başkanımız geri dönecektir, tek aday olacak'' açıklamalarına son noktayı koydu. Konuyla ilgili Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Akşener, "Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir." dedi.

Akşener'in kararından sonra İP başkanlık divanı üyelerinin olağanüstü toplantı kararı aldıkları öğrenildi.

İşte Akşener'in açıklaması:

"Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir.

Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim.

Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır.

Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Saygılarımla."

NE OLMUŞTU?

İP Genel Başkanı Akşener, Afyonkarahisar Kampı’nda seçim değerlendirmesi ve milletvekili listelerinden rahatsız olanların tepkilerinin ardından önce istifa kararı almış, kurmaylarının ikna çabaları üzerine istifadan vazgeçerek olağanüstü kurultay kararı almıştı. Akşener, kurultayda ise aday olmayacağını duyurmuştu.

Daha sonra parti yetkililerinden yapılan açıklamada Akşener'in yeniden aday olacağı belirtilmişti. Ancak Akşener, son kararını Twitter'dan duyurarak aday olmayacağını söyledi.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:33
  1. Afyon
  2. Meral Akşener
  3. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM44 dk önce
    Muharremin taktiğini uyguluyor Muharrem de ben kesinlikle aday olmayacağım ama delegeler ne yapar "bilemem" diyordu, delegeler imzaları tamamladı. Maralımda onun yolunda ben kesinlikle aday olmayacağım diyor ama birileri aday gösterirsede olmaz demiyor. Bunlarınki Şarlatan Adnan OKTARI ın mehdilik muhabbeti gibi, o da ben mehdiyim demiyorum herkes beni mehdiye benzetiyor diyordu ya aynı mantık yani :-)))Kendilerini kandırdıkları kesinde milletide bu ayak oyunlarıyla laf kalabalıklarıyla kandırdıklarını zannediyor bu zavallılar!
  • Zafer61Zafer6149 dk önce
    Kukla bile kendini bir yere kadar ezdirirken,kraldan kralcı piyonlar ısrar ediyor.alayınız ŞANLI TÜRK TARİHİNİN çöplüğüne....BU işten en kârlı MHP ve BBP çıktı .içlerindeki çürükler doğal yoldan itlaf oldu....
  • vezir bakırcıvezir bakırcı1 sa önce
    proje tutmadı iyi parti dağılmaya mahkümdür ahmet hakan balonu fazla şişirince patladı
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