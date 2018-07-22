Meral Akşener istifa mı etti? Son dakika Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanlığından neden istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden istifa etti. Partisinin Afyon çalıştayında istifasını açıklayan Akşener'in "Bir daha geri dönmemek üzere gidiyorum" dediği öğrenildi. Meral Akşener'in resmi açıklama yapması bekleniyor.

İYİ Parti'nin Genel Başkanı Merel Akşener 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde istenilen performansı gösterememiş. Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 7 oy oranına sahip olmuştu. Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Meral Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanlığından istifa edeceği söylenmişti. Meral Akşener parti yetkili oranlarının kendisinin genel başkanlığınındevam etmesi yönünde karar aldıklarını söylemişti.