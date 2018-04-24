Meral Akşener, firari hain Uslu ile yazışmalarını sildi

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in, Twitter'da, ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan FETÖ'nün kara kutusu Emre Uslu ile karşılıklı yazışmaları sildiği ortaya çıktı. Meral Akşener, Emre Uslu'nun, 20 Temmuz 2013'te Twitter'da yazdığı "Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu:))" şeklindeki açıklamasına, "Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı. Akşener, Uslu'nun, "Bugün gerçekten pozitif olacağım. Siz iyi haber verin bari sn. Bakan?" şeklindeki sorusuna ise, "Ben muhalefetim olmaz. Siz bulun ki rahat uyuyalım:))" demişti.



USLU'NUN CEVAPLARI DURUYOR

Meral Akşener'e ait söz konusu paylaşımların silindiği tespit edildi. Emre Uslu'nun Meral Akşener'e yazdığı yazılar ise duruyor. Uslu'nun Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olacağını yıllar öncesinden açıklaması dikkat çekici bulunuyor.

İŞTE O YAZIŞMA

Emre Uslu ile Meral Akşener'in karşılıklı yazışmaları şöyle:

EMRE USLU: "Bugün pozitif takılacağım nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Ne var etrafta pozitif?"

MERAL AKŞENER: Siz bulamaz iseniz biz ne yapalım:))

EMRE USLU: Bugün gerçekten pozitif olacağım. Siz iyi haber verin bari sn. Bakan?

MERAL AKŞENER: Ben muhalefetim olmaz. Siz bulun ki rahat uyuyalım:))

EMRE USLU: Cumhurbaşkanı adaylığınızı açıklasanız pozitif olurdu :))

EMRE USLU: Siz 28 Şubat'ın tek pozitif kişisiydiniz bizim için...

MERAL AKŞENER: Allah razı olsun.

FETÖ'NÜN BEYİN TAKIMINDAN

Emre Uslu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdiği gerekçesiyle yargılanıyor. Uslu'nun adı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan "Selam Tevhid" soruşturması iddianamesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte firari sanıklar arasında geçiyor.

'ABİDİK GUBİDİK İŞLER BUNLAR'

Erken seçime hazırlıksız yakalanan ve umudunu İP'e bağlayan CHP'nin 15 milletvekilini istifa ettirerek İP'e koltuk çıkmasının yankıları sürüyor. Siyasi kulislerde, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in mart ayında yaptığı 'abidik gubidik işler' açıklaması dolaşıyor. Akşener 11 Mart 2018'de yaptığı konuşmada "Biz ne çukur ne cukka ne de yıkım ittifakı yapacağız. Grup kurmak için abidik gubidik işler yapmayacağız. Biz 100 bin imzayla çıkacağız." demişti. Akşener'in erken seçim kararından önce söylediği bu sözlerin aksine CHP ile hülle yaparak grup kurması kulislerde 'abidik gubidik işler bunlar' yorumlarına yol açtı.