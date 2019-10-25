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Meral Akşener fabrika ayarlarına döndü! Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirdi

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile sahada ve masada zaferle ayrılması muhalefet partilerini de ters köşe yaptı. Harekata önce destek veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye istediğini elde edince harekatı eleştirmeye başladı.

25 Ekim 2019 Cuma 09:00
Meral Akşener fabrika ayarlarına döndü! Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin kanalı Halk Tv canlı yayınında "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili açıklamalarda bulundu. Harekatın ilk zamanlarında hükümete desteğini açıklayan Akşener, Türkiye amacına ulaşıp YPG/PKK’yı sınırlarından temizleyince harekatı eleştirmeye başladı.

Hükümetin Suriye politikasını eleştiren Akşener, "Suriye politikası ile ilgili biraz geriye gitmekte fayda var. Biz Suriye ile bu hale neden geldik? Yemen, Suriye, Tunus ve başka ülkelerde Arap baharı başladı. Kardeşim Esad'dan bir anda katil Esad'a döndü. Orada bir iç savaş başladı. ABD bir paradigma değiştirdi. ABD, işgal ettiği yerlere demokrasi ve insan hakları getireceğini söylerdi. Trump sadece ABD'nin çıkarlarına göre hareket ettiklerini söyledi. ABD, petrol bölgesinde IŞİD ile mücadele etti. Rusya ve İran da oradaydı. Resmi olarak asker bulundurma hakkı İran ve Rusya'daydı. Herkes kazandı görünüyor da biz ne kazandık?" dedi.

“Masadan zaferle kalkmadık”

Barış Pınarı Harekatı'nın geç kalmış bir adım olduğunu da belirten Akşener sözlerini şöyle tamamladı, "Mehmetçik görevini yaptı ve masaya oturduk. Maalesef masadan zaferle kalkmadık. Günün sonunda biz en azında şimdilik YPK/PKK'nın resmi bir devlet olma halinin önüne geçtik."

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 09:00
  1. Meral Akşener
  2. İyi parti
  3. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • Mehmet.bozkurtMehmet.bozkurt12 sa önce
    Akşener.gercekten.seninde.kilicdaroglundan.farkin.yok.c.h.p.iyi.parti.h.dp.ittifakina.devam.et.sen
  • HaktanHaktan15 sa önce
    Ya bu kadına oy verenlere sesleniyorum yanlıştan dönün bu kadın yalancı ve tam bir truva atı
  • Ke-mal Ke-mal 16 sa önce
    Bunu hükümetimize söylüyor,adam yerine koyan ikdidar
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 16 sa önce
    Meral Karaşener de, KeMal Yalandaroğlu da, Resmen İki Yūzlūler. Hiç Şüphesiz ki..
  • nedirnedir16 sa önce
    yan taraftan yağlı kazığı gösterdiler herhalde rotası hemen şaştı kolay deyil kazık bu
  • Kadir Kadir 17 sa önce
    Galiba birileri hiç biley demesin hükümet ne yaparsa arkasında dursun istiyor diğer partileri ama demokratik ülkede herşey sorulmalı ki doğruları bilelim, Akşener güzel konuşmuş akit niye rahatsız anlamak zor
  • FatmaFatma17 sa önce
    Tv ler günlerce ABN nin nasil bizden 120 saat izin istediğiniyayınladı durdu .bunu görmemek için kör olmak gerekiyor .artı tabanı nasıl yağladıklarını cümle dünya gördü görmek istemeyen içimizdeki fıransızlargörse ne olur görmese ne oluronlarda fetocu zaten bir çuval pirinçten o kadar taş çıkar o taşları da birgün denize atıveririz olur biter.
  • yusufyusuf17 sa önce
    kemal itinin kaseti malum, bunun kaseti nasil acaba!?
  • KemalKemal17 sa önce
    Sizler fabrika ayarlarında ne zamana kadar devam edeceksiniz merak ediyoruz ? Eeeee nede olsa ayarlarınızı birileri yapıyor !
  • BozokBozok17 sa önce
    Aksener ulkucu diyenler saf insanlar. Aksenerin siyaset yapmadigi parti kaldimi anap dyp mhp hatta ak parti kurucusu sonradan istifs etti. Hatta bir za.anlar ulkuculerede satasan konusmalar yapti. Simdi de rolunu oynuyor. Hatta kaziga oturturum seni diyenlerden davaci bile olamadi tansu ciller mert kadinmis bunlar tansu hanima biraz baksin. Baskalrinin agzi ile konusmasinlar. Iyi partide ulkucu yoktur olsa ayrilir.Memleketi karalayanlarla ayni yerde yer almaz.
  • aladinaladin17 sa önce
    Eyvah yine ben başbakan (artık başkan olacağım) olacağım, yurtta sulh, cihanda sulh demeye mi başladı. Seni gidi Fetö artığı
  • Akhan.AAkhan.A17 sa önce
    59 yaşindayim.19 yaşinda ūlkūcū oldum.mhp nin T.Feserasyonunda górev yaptim.bu akşener ve rahşan yùzùnden beni attilar.akşenerin mhp de ne ìşi vardi ki.bizleri attiniz.Allah razi olsun AK parti bizi kucakladi.
  • ihsanihsan17 sa önce
    fetö den zıvgıdı yemiştir
  • LeylaLeyla18 sa önce
    Sende ammada politika yaptın ha.,kazaran kaza olmuş eşme kazası dana oynatmaktan gelir encümen azası.ordumuz alt edilseydi zil takıp oynayacaktınız (feto lu) olarak . Biz sadece7 düvelle uğraşmadık sizin gibiler le de uğraşıp dize getirdik .bütün avrupa ve dünýa gıpteyle seyrederken siz hayinlik içinde ellerinizi avuşturup yenilmemize beklediniz yazıklar olsun bu güzide vatanımızın ekmeğini yiyip suyunu içip feto için takla attığınız için yediklerimiz içtiklerimiz haram zıkkım olsun şerefsiz ler.
  • Hasan hHasan h18 sa önce
    Ey Türkiye'nin huzurunu istemiyenmuhalefet Suriye krizini kim başlattı bir milyona yakın insanı kim öldürdü hadi kılıçtaroglu nu anladık sende bilmiyormusun aksener
  • CahilCahil18 sa önce
    Cahil kardeşim 12 ada italyanlara osmanlı tarafından uşi anlaşmasıyla verilmiştir. Biraz tarih okusan bilirdin ama sağdan soldan duyduğunla yetinmek senin işin. Başarıdan kastınız ne? Hani başarı? Adam dediki çocuklar ( türkiye cumhuriyeti ve kürtler) dövüştürdüm arada bir dövüştürmek lazım dedi bize ne demek istedi belli değil. Tıpkı adamın dediği zamanda harekat başladı ve yine adamın dediği zaman harekat bitti? Başarı nerde? Bu kadar saf olmayın..
  • hsnhsn18 sa önce
    abiler ve ablalar ve de ağa babası mahfiller kulağını çekmiştir. senin görevin türkiye nin menfaatlerini değil abd ve ab menfaatlerini savunmak diye
  • Muzaffer HÜNER Muzaffer HÜNER 18 sa önce
    Sn. Akit gazetesi Barış Pınarı harekatına destek olmak farklı, Suriye politikasını ELEŞTİRMEK farklı. BU ikisi arasındaki farkı bilmiyorsanız ya tarafınız yada hükümete şirin görünmek istiyorsunuz. Onun için siz gazete ve gazeteci olamazsınız. Akşehir İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI
  • HAYRETTİN AYKURTHAYRETTİN AYKURT18 sa önce
    Allah basiret versin ne diyelim .Makam ve kin uğruna gerçekleri inkar etmek buna denir
  • TANERTANER18 sa önce
    PROJE PARTİSİ OLAN İYİ PARTİNİN, PROJE ELEBAŞILARINDAN, SÖZDE ÜLKÜCÜ, ÖZDE FETOCU OLAN AKŞENER'DEN BAŞKA NE BEKLENİRDİKİ? ÖNCE 12 EYLÜLDEN ÖNCE MHPLİ ÜLKÜDAŞLARI İLE VERİLEN MÜCADELEDE, ŞEHİT OLAN ÜLKÜCÜLERİN AİLELERİNE, O ZAMAN MÜCADE EDİLEN CHP İLE VE VATANI BÖLMEK İÇİN ÇALIŞAN, PKKNIN SİYASİ UZANTISI, HATTA TA KENDİSİ OLAN HDP İLE NEDEN,NASIL, KİMLERİN TALİMATI İLE İTTİFAK YAPTIKLARININ HESABINI VERSİN. BU KİRLİ İTTİFAK SONUCU İSTANBUL'U VE ANKARA2YI CHP YE TESLİM ETMELERİNİN HESABINI VERSİN.
  • EnsarEnsar18 sa önce
    Biz ne kazandık? 5 milyon Suriyeli kazandık. Türkiye, Suriye oldu.
  • klmklm18 sa önce
    Mantık gaye Memleketin hayri selameti değil de kendisinin ordarağbet görmesi, olunca oda böyle çalıp, söylüyor...
  • ademadem18 sa önce
    Bu işin ortası olmaz kıvırtması olmaz ya devletçi olacan yada devlet düşmanı
  • OvalıOvalı18 sa önce
    Hocanın dediğini yapmazsa sınıfta kalır. Meral ne yapsın. ? Aşağı tükürse chp hdp yukarı tükürse Feto Meral iki derede iki arada kalmış. Meral zavallıyi kınamayın. Değilmi dışı hanim.
  • ayşe gülayşe gül18 sa önce
    o kadar tutarsız sözler söylüyor ki! ayrıca o ses tonuyla ve uslubu ile çok itici oluyor. çekemiyorum. kılıçdarınoğlu bile daha komik. komedi diye izliyorum en azından.
  • İs-hakİs-hak18 sa önce
    Erdoğanın enkolay temize çıkaracak konu Esed vatandaşını öldürmeye başlamadan önce kardeşdi milyon masum insanı katledince ve hala devam ediyor yine kardeşim desekdi bir parti bukadar seviyesiz olamaz olmamalı,bilmezmisin insanın alacas için de hayvanın alacası dışında.
  • ömerömer19 sa önce
    Ataların gibi en azından 12 ada vermek lazımdı ki zaferle ayrıldık diyebilelim değil mi Meral apla :))
  • ZAFERİMZAFERİM19 sa önce
    ABLAMIN ÖNÜNE GENE KOYMUŞLAR OKUMASI GEREKENİ !HOCASI GÖNDERMİŞ MECBUR OKUYACAK.İSTERSE OKUMASIN,HOCASI GÖSTERİR ONA !!!
  • MeteMete19 sa önce
    Mübarek Cuma, sabahı hiç çekilmiyor.

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