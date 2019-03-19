'Atatürk' istirmacıları Cuma hutbesini beğenmedi! Yazdığı Mustafa Kemal kitapları üzerinden köşeyi dönen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Cuma hutbesiyle ilgili kaleme aldığı yazının ardından HDP ile ittifak kuran İP Genel Başkanı Meral Akşener de hutbeden rahatsız oldu.

İP Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı son açıklamada Cuma hutbesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Cuma hutbesinden rahatsız oldu Cuma hutbesini beğenmeyen Akşener, "18 Mart Çanakkale Zaferi için diyanet hutbe hazırlıyor, içinde Atatürk’ün adı yok. Çanakkale Zaferi Atatürk demektir." iddiasında bulundu. Atatürk sömürücüsü Özdil kemalisleri pohpohladı Mustafa Kemal kitapları üzerinden geçinen Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil ise konuyla ilgili "Hutbede güya birlik ruhu anlatıldı ama Türkiye'nin çimentosu olan, bu milletin yüce Ata'sı, Atatürk yok sayıldı." diyerek 2 bin 500 TL'den sattığı "Mustaf Kemal" kitabının satışını arttırmaya çalışmıştı.

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