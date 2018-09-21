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Meral Akşener CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı mı olacak?

Yerel seçimler yaklaşırken partiler de çalışmalarına devam ediyor. Tüm siyasi partiler İstanbul Büyükşehir Belediyesini kazanmanın peşinde. CHP'nin İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi ile ittifak kurup AK Parti'nin elinden İBB'yi almak için hazırlıklar yaptığı bilinen bir gerçek. Peki CHP İStanbul'da Muharrem İnce'yi mi yoksa İYİ Parti Genel Başkanı Meral AKşener'i mi aday gösterecek? Fatih Altaylı'dan CHP'nin İBB adayı Meral Akşener olsun teklifi acaba CHP'nin İBB adayı Meral Akşener mi olacak sorusunu akıllara getirdi.

21 Eylül 2018 Cuma 07:57
Meral Akşener CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı mı olacak?

Yerel seçimler yaklaşırken partiler de çalışmalarına devam ediyor. Tüm siyasi partiler İstanbul Büyükşehir Belediyesini kazanmanın peşinde. CHP'nin İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi ile ittifak kurup AK Parti'nin elinden İBB'yi almak için hazırlıklar yaptığı bilinen bir gerçek. Peki CHP İStanbul'da Muharrem İnce'yi mi yoksa İYİ Parti Genel Başkanı Meral AKşener'i mi aday gösterecek? Fatih Altaylı'dan CHP'nin İBB adayı Meral Akşener olsun teklifi acaba CHP'nin İBB adayı Meral Akşener mi olacak sorusunu akıllara getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Hakan'ın proğramına çıkan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul adaylığı için göz kapıları pek açık bırakmamıştı. İnce İstanbul'u alan Cumhurbaşkanı adayı da olur diyerek önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini cumhurbaşkanı adayı olacağını söylemişti. İnce'nin bu açıklamasına karşı genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'da kazanan ismi aday göstereceğiz demişti. İstanbul Büyükşehir için Gürsel Tekin'in, Akif Hamzaçebi'nin isimleri geçse de bu isimlerin aday gösterilmeyeceği konuşuluyor. Bu bağlamda CHP'de 2019 yerel seçimlerde İBB aday arayışı devam ederken, Habertürk Yazarı Fatih Altaylı'dan bomba bir teklif geldi. Fatih Altaylı, Millet İttifakı'nın canlı tutulması için CHP'nin İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkan adayının Meral Akşener'i aday gösterebileceğini yazdı.

İşte Habertürk yazarı Fatih Altaylı,"CHP'nin adayı Akşener olur mu?" başlığıyla yazdığı o yazıdan bazı kesitler: "Madem CHP İstanbul'a bir Cumhurbaşkanı adayını belediye başkan adayı olarak göstermek istiyor. Ve madem CHP yerel seçimlerde de süreceği ortaya çıkan Cumhur İttifakı'na karşı Millet İttifakı'nı canlı tutmak istiyor. Fırsat bu fırsattır. İstanbul'a Meral Akşener'i aday gösterebilirler. "Gerçi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olarak İstanbul'da bir varlık gösteremedi ama karşısında hem Recep Tayyip Erdoğan hem de Muharrem İnce vardı. Bu kez Muharrem İnce olmayacak. Rakip olarak karşısına çıkan ise Erdoğan değil, en iyi ihtimalle Binali Yıldırım olacak."

 

 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 07:57
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