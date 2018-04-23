Meral Akşener çark etti! Tükürdüğünü yaladı...

CHP'li 15 milletvekili partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesinin ardından tartışma büyüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Aralık 2017 tarihinde söylediği sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

AKŞENER AYIP DEDİĞİ ŞEYİ YAPTI

Meral Akşener, 'İYİ Parti'yi, CHP ve HDP ile yan yana getirme çabasını çirkin, saygısız ve çok ayıp buluyorum' sözleri 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçmesinin ardından yeniden gündeme geldi.

CHP ve HDP ile asla ittifak yapmayacaklarını açıklayan Meral Akşener tükürdüğünü yalamış oldu. CHP ile İYİ Parti'nin yanyana getirilmesini ayıp olduğunu söyleyen Akşener çark ederek kendisi ayıp etti.

Aynı konuşmada Akşener, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yapabileceklerini de dile getirdiği ortaya çıktı.