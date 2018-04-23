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Meral Akşener çark etti! Tükürdüğünü yaladı...

Meral Akşener'in CHP ve HDP ile asla ittifak yapmayacaklarını söylediği görüntü sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:55

CHP'li 15 milletvekili partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesinin ardından tartışma büyüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Aralık 2017 tarihinde söylediği sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

AKŞENER AYIP DEDİĞİ ŞEYİ YAPTI

Meral Akşener, 'İYİ Parti'yi, CHP ve HDP ile yan yana getirme çabasını çirkin, saygısız ve çok ayıp buluyorum' sözleri 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçmesinin ardından yeniden gündeme geldi.

CHP ve HDP ile asla ittifak yapmayacaklarını açıklayan Meral Akşener tükürdüğünü yalamış oldu. CHP ile İYİ Parti'nin yanyana getirilmesini ayıp olduğunu söyleyen Akşener çark ederek kendisi ayıp etti.

Aynı konuşmada Akşener, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yapabileceklerini de dile getirdiği ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:55
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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş23 dk önce
    dansöznana gibiler bunlar. menfaatleri nereden gelirse o tarafa kıvırırlar. bunlara değil vatanı evimi bile teslim etmem.
  • İsmail Özgünİsmail Özgün29 dk önce
    Sayın Yeni Akit editörü, bence seçimlerin canalıcı noktası bu! Muhalefetteki 7 benzemezin tabanı hdp ve birkısım chp li hariç olmak üzere katil örgütün siyasi uzantısına hiç oy verir mi!VERMEEZ Bu konu israrla unutturulmak ve hdp gizlenmek isteniyor!Lütfen bu konuyu israrla ve tekrarla gündeme getiriniz!
  • ahmetahmet34 dk önce
    iki ciplak bir hamama yakisir, haci haciyi Mekkede, deli deliyi dakikada bulurmus.....atasozlerindeki gibi Carkci Kemalin muttefiki olabilmeyi haketmis ))
  • Ömer FarukÖmer Faruk36 dk önce
    Akp ve Erdoğan milyon defa tükürdüğünü yaladı açın YouTube bakın adam her gün farklı konuşuyor...
  • harun dibekharun dibek55 dk önce
    söyle geçmişe bir bakarsak kim neler söylemiş o zaman Tükürmekle ,yalamak arasındaki ilişki daha iyi anlaşılacak ,örneğin: erken seçimin olmayacağını söyleyen liderler gibi mesela:))bu ne siyasi hafıza? ilk önce bunu bir hatırlayın kim yaladını tükürmüş?
  • DiyarbakırlıDiyarbakırlı58 dk önce
    Görüntüde ülkücü gerçekte fetöcü CHP, İP , HDP el ele verip şer ittifak ı kurdular Bahçeli yı terk eden ülkücüler görün Meral in gerçeğini
  • AkınAkın1 sa önce
    Ohooo AKP de olmaz denen neler oldu küçük şeyler takmayın bu kadar inşallah Meral Hanım iktidara yürüyecek iki dönem AKP dedim ne oldu hiç memurlar siz verdiniz oyu bizim cebimiz doluyor diyor eee oy vermem
  • CcCCcC1 sa önce
    Alsana asena
  • KanuniKanuni1 sa önce
    Yalamak öyle kötü bir şey değilki niye garipsiyorsunuz. Mesela dondurma yalamak ne güzel değilmi ? Heh heh heeeeee !
  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 1 sa önce
    Bundan sonra bu partinin adı abidik gubidik partisi olsun. Siyasetçimi mafya anasımı belli değil. Bir kandının ağzına yakışmayan kelimelileri var.
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