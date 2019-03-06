Meral Akşener: Canınız kime istiyorsa ona oy verin!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Allah aşkına ve rızası için bu seçim sonunda birbirinizin yüzüne bakabilecek halde olun." dedi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde partisinin seçim bürosu önünde toplanan kalabalığa seslenen Akşener, 2010 yılına kadar seçmenin gözünün içine bakılarak ona yönelik adımların atıldığını söyledi.

Bina yapmanın güzel olduğunu vurgulayan Akşener, binaların içinde okuyan çocukların hem Türkiye'de hem de dünyanın herhangi bir yerinde iş bulabilecek mantıkta ve donanımda yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Herkesin sandığa gitmesi tavsiyesinde bulunan Akşener, "Canınız kime istiyorsa ona oy verin. Ona bir şey diyemem ama sandığa gidin. Bütün siyasi partilerin adaylarına başarılar diliyorum. Bizim adayımız veya diğer aday arkadaşların Tavas'a nasıl hizmet etmesi gerektiği ve projeleri nedir onun konuşulması lazım. Allah aşkına ve rızası için bu seçim sonunda birbirinizin yüzüne bakabilecek halde olun." diye konuştu.

Akşener, seçimden sonra aynı fırından ekmek alınıp aynı pazardan alışveriş yapılacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Denizli'de iki aday yarışıyor. Birisi CHP ile İYİ Parti adayı, diğeri MHP ile AK Parti iş birliği sonucunda ortaya çıkan diğer arkadaşımız. Allah şahittir ki, buraya adaylarımızın seçilmesi için geldik. İşte rekabet bu, seçmene saygı ve seçmen velinimettir, anlamı bu. Ama Cumhur İttifakı'nın adaylarına oy veren kardeşlerim benim için terörist değil, bu vatanın asli unsurlarındandır. Bu seçimde sizden isteğim, şu kulağı hafif çekmeniz, kızarsın. 11 milyon oy almış CHP seçmenini, 5 milyon oy almış İYİ Parti seçmenini ve 1 milyona yakın oy almış Saadet ve Demokrat Partisi seçmenini sen döndürüp de teröristlikle suçlayamazsın. Buna hakkın yok."

Akşener, daha sonra partisinin Kale ve Beyağaç ilçelerindeki seçim bürolarının açılışını yaptı.