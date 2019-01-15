Meral Akşener yeni belediye başkan adaylarını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.

"16 yılın sonunda yönetim anlatışının değişme zamanı gelmiştir" diyen Akşener, "31 Mart bu sorumluluğun tescilleneceği tarih olacaktır" dedi. Akşener, partisinin yerel seçimdeki adaylarını da tanıttı. İYİ Parti'nin adayları şöyle:

Cihan Kolip - Sakarya

Serdar Kaman - Kocaeli

Oğuz Şimşek - Konya

Levent Dikmen - Kastamonu

Taner Söylemez - Ağrı

Yakup Özcan - Rize