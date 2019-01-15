Meral Akşener yeni belediye başkan adaylarını açıkladı
Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 il ve 1 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı.15 Ocak 2019 Salı 14:18
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.
"16 yılın sonunda yönetim anlatışının değişme zamanı gelmiştir" diyen Akşener, "31 Mart bu sorumluluğun tescilleneceği tarih olacaktır" dedi. Akşener, partisinin yerel seçimdeki adaylarını da tanıttı. İYİ Parti'nin adayları şöyle:
Cihan Kolip - Sakarya
Serdar Kaman - Kocaeli
Oğuz Şimşek - Konya
Levent Dikmen - Kastamonu
Taner Söylemez - Ağrı
Yakup Özcan - Rize
YORUM YAZ