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Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Türkiye'de geçen yıl faal olan girişimlerin yüzde 43,5'i hizmet, yüzde 36,1'i ticaret sektöründe yer aldı.

24 Ekim 2019 Perşembe 11:44
Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına yönelik yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu. Geçici sonuçlara göre geçen yıl faal olan girişimlerin yüzde 43,5'i hizmet, yüzde 36,1'i ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37,5'ini oluştururken sanayi sektörünün payı yüzde 27,5 oldu.

Ciroda en yüksek payı ticaret sektörü aldı

Ticaret sektörü toplam cironun yüzde 43,2'sini oluşturarak bu kategoride ilk sırada yer aldı. Hizmet sektörünün toplam cirodaki payı yüzde 15,7 iken sanayi sektörünün payı yüzde 33 olarak gerçekleşti.

İmalat lider oldu

Sanayi sektöründe, ciroya göre imalat yüzde 85,4'lük paya sahip oldu. İmalatı yüzde 10,9'luk payla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı takip etti. Madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 2,2'lik, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri ise yüzde 1,5'lik payla sıralandı.

Hizmet sektöründe cironun yüzde 37,8'i ulaştırma ve depolama, yüzde 14,1'i idari ve destek hizmet faaliyetleri, yüzde 12,2'si konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 10,9'u mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, yüzde 10,8'i bilgi ve iletişimde gerçekleşti.

İmalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 56,7'si düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu girişimler, istihdamın yüzde 51,1'ini, cironun yüzde 36,8'ini oluşturdu.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:44
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri
  3. Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri 2018

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