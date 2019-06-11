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Belli oldu! Erdoğan İstanbul'da miting yapmayacak

23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerine az bir süre kala AK Parti’nin kampanya ve miting programları da belli oldu.

11 Haziran 2019 Salı 08:45
Belli oldu! Erdoğan İstanbul'da miting yapmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting yapmayacağı belirtilirken Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’ın mitinglerini son haftaya bırakması planlanıyor. Toplantılarını ve görüşmelerinin ağırlıklı olarak İstanbul’da yapan Erdoğan bu hafta Ankara’da olacak. Ankara’da yapacağı kabullerinin yanı sıra Erdoğan, 14-15 Haziran Tacikistan’da gerçekleşecek Asya’da İş Birliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi’ne katılacak.

Yıldırım, 15 kısa film çekti

Cumhur İttifakı adayı Yıldırım’ın ise birkaç ilçede miting yapması ve mitinglerine seçime bir hafta kala başlaması planlanıyor. AK Parti, yüz yüze görüşmeler ve vaatler üzerine bir kampanya süreci yürütüyor. Bu kapsamda 15 başlıkta kısa filmler çeken Yıldırım, vaatlerini kendi sesiyle vatandaşa anlatıyor. Yıldırım’ın İspark’ın bir saat ücretsiz olması, gençlere 10 GB’lik internet, her mahalleye kreş gibi vaatleri sosyal medyada yayınlanmaya başladı.

(Türkiye Gazetesi)

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 08:45
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. Erdoğan
  4. miting
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım

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  • Kısa filmKısa film49 dk önce
    Konuludur inşallah....

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