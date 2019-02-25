'İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı' bugün!
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün "İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı" düzenleyecek. Toplantı saat 14.00'te başlayacak.25 Şubat 2019 Pazartesi 09:09
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı" düzenleyecek.
Toplantı saat 14.00'te başlayacak
Toplantı TOBB İkiz Kuleler'de saat 14.00'te başlayacak.
TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası ise tanıtım toplantısının devamında gerçekleştirilecek.
YORUM YAZ