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Merakla beklenen 'Mutfak Konak' açıldı

Konak Belediyesi’nin ‘Mutfak Konak’ projesi kapsamında Kemeraltı Çarşısı içindeki 1. Beyler Sokağı’nda açtığı Mutfak Konak Atölyesi faaliyete başladı.

12 Mart 2019 Salı 11:33
Merakla beklenen 'Mutfak Konak' açıldı

Konak Belediyesi’nin ‘Mutfak Konak’ projesi kapsamında Kemeraltı Çarşısı içindeki 1. Beyler Sokağı’nda açtığı Mutfak Konak Atölyesi faaliyete başladı. Yemek yaparak keyifli zaman geçirmek isteyenleri ağırlayacak olan atölyede eğitimleri usta aşçılar veriyor.

 

Ege’nin zengin yemek kültürünün hem tanıtılıp hem de öğretileceği Mutfak Konak Atölye açıldı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı içindeki 1. Beyler Sokağı’nda faaliyet gösterecek atölyede birbirinden lezzetli yemekler yapılacak. Konak Belediyesi şirketlerinden MERBEL A.Ş bünyesinde hizmet verecek atölyenin açılışına Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın yanı sıra İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümü, Gastronomi Turizm Derneği, Levanten Mutfağı Temsilcileri, ünlü restoranların işletmecileri ve aşçıları, İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği ile İzmir Aşçılar Derneği başkan ve yöneticileri katıldı.



Yemek yapmanın en keyifli yeri

 

Atölyenin ilk gününde İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Şef Tolgahan Kamiloğlu tarafından Ege Mutfağı lezzetlerinden ‘Arapsaçı ve Enginarlı Kabak Sıyırma’ yemeği yapıldı. Ege’ye özel mutfağın işin ustalarından öğrenmek isteyen herkesi atölye çalışmalarına beklediklerini kaydeden Başkan Sema Pekdaş, “Her hafta farklı bir lezzetti püf noktalarıyla öğrenmek isteyen, yemek yapmayı seven tüm İzmirlileri mutfağımıza bekliyoruz” dedi.



“Ustalardan işin sırrını öğreneceğiz”

 

Üç katlı olan binanın ikinci katı mutfak ve söyleşi atölyesi, üçüncü katı ise yemek atölyesi olarak kullanılacak. Giriş katı ile de kafeterya hizmeti verecek olan merkezde her Salı farklı şeflerden ‘Şefin Reçetesi’ başlığı altında Ege Mutfağı’na özel yemek tarifleri uygulanacak. Söyleşi ve tadımın da yapılacağı etkinlik 20 kişi kapasiteli ve ücretli.



“Rezervasyon yapmayı unutmayın”

 

Atölyenin mutfak bölümünde ise her Perşembe Aşçılık Eğitmeni Şef Nükhet Kayserlioğlu tarafından lezzetli yemek pişirmenin püf noktaları uygulamalı olarak öğretilecek. Sadece giriş ücretinin ödeneceği atölyelere gelen tüm katılımcılara kullanacakları malzemeler ücretsiz olarak verilecek. Atölyede yemek yapmak isteyenlerin önceden rezervasyon yaptırılması gerekiyor. İzmir Mutfağı’na dair her şeyin öğretileceği Mutfak Konak Akademi’de ayrıca çok özel sergiler de ilgiye sunulacak. Atölyelere katılmak isteyenler 0232 4221040 numaralı telefondan istedikleri atölye çalışmasına bir hafta öncesinden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi ise atölyenin facebook sayfası üzerinden veriliyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:33
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