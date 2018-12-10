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Üçüncü çeyrek büyüme rakamları bugün açıklanıyor

Türkiye ekonomisine ilişkin 2018 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları bugün açıklanıyor. Ekonomistler büyümedeki ivme kaybının devam edeceğini ancak pozitif gelişmede devam edileceği yorumunda bulundu.

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:26
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları bugün açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini bugün saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

Ekonomik büyüme yıl başından bu yana ivme kaybediyor. GSYH ilk çeyrekte yüzde 7.4, ikinci çeyrekte ise yüzde 5.2 büyüdü. Ekonomistlerin tahminlerine göre büyümedeki ivme kaybı üçüncü çeyrekte belirginleşecek.

Pozitif kalacak

Büyümenin öncü göstergelerinden takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ağustosta yüzde 1.7 arttı, eylül ayında ise yüzde 2.7 daraldı. Veriler iktisadi faaliyette yavaşlamayı teyit ederken, temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte büyümenin pozitif kalacağına işaret etti.

AA anketine katılan 15 ekonomistin yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 1.7 olarak belirlendi. 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3.1 olarak gerçekleşti. 

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 5.2 büyümüştü.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:26
  1. ekonomi
  2. GSYH
  3. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

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