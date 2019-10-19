Ali Babacan, Kudüs şairi Nuri Pakdil'in cenaze törenine katıldı Yeni bir parti kuracağına kesin gözüyle bakılan ancak uzun süredir görüntü vermeyen Ali Babacan, Ankara'da dün hayatını kaybeden Kudüs şairi Nuri Pakdil'in cenaze törenine katıldı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil dün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Babacan ve Atalay cenazeye gitti Pakdil, Ankara Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazının kılınan cenaze namazıyla defnedildi. Cenaze töreninde yeni parti kuracağı için AK Parti'den istifa eden Ali Babacan ve Babacan'la birlikte hareket eden Beşir Atalay da yer aldı.

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