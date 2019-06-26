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"Merak etme iki saat sonra onlar susacak"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi- Tanık H.K, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu'nun telefonda konuştuğu kişiye, televizyon ekranlarındaki kalkışma haberlerini kastederek, "Merak etme iki saat sonra onlar susacak" dediğini aktardı

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:03
"Merak etme iki saat sonra onlar susacak"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Tanık H.K, olay günü Harekat Kontrol Merkezinde dış istihbarat vardiya subayı olarak görev yaptığını belirtti.

Olaylar öncesinde yakınında veya çevresinde herhangi bir sıra dışılığa şahit olmadığını ifade eden H.K, akşam saat 21.00 civarında yanında görev yapan iç istihbarat subayı E.E'nin telaşlı bir şekilde gelerek, "Ya bir tane tümgeneralin elini kolunu bağlamışlar götürüyorlar." dediğini, vardiya amirinin ise "Olmaz öyle şey." diye cevap verdiğini anlattı.

Daha sonra dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı eski tuğgeneral Erhan Caha'nın odaya geldiğini söyleyen H.K, Caha'nın, "Herkes bana dönsün. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Buranın komutanı benim. Karargahın başında ben varım. Birazdan Genelkurmaydan yazı gelecek herkes işine baksın sabah raporunu hazır etmeye çalışsın. Herkes işine baksın. Dışarıya çıkmayın, telefon etmeyin." dediğini aktardı.

H.K, saat 01.00-02.00 arasında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu'nun Harekat Merkezine geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Adem Boduroğlu geldi masasına geçti. Ona telefonlar geliyor. Soruyorlar bu bir kalkışma mı falan. Önündeki emre göre telefondaki kişilere 'Sıkıyönetim emrini uygulayın.' 'İdari izinlisiniz komutanım gidin yatın.' 'Sizin yeni göreviniz şudur.' dediğini duyduk. Bu arada konuştuğu bir kişi muhtemelen 'Bak televizyonlar kalkışma oluyor diyor.' gibi bir şey söyleyince, o da cevaben 'Merak etme iki saat sonra onlar susacak.' dedi."

Sanıkların tanık H.K'ye sorular yöneltmesinin ardından duruşmaya öğle arası verildi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:03
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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