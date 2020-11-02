2021 ocak zammı ne kadar artacak? Belli oldu... İşte en düşük emekli ve memur maaşı!

Memurlara, memur emeklilerine ocakta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek. Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.

Nasıl değişecek?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.

530 TL aile yardımı

Memurların aile yardımı da ocak'ta artacak. Yüzde 5 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 368,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,09 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,55 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 530,82 liraya ulaşacak.