Merak edilen KOAH hastalığı belirtileri nelerdir?

İsminin baş harflerinden oluşan kısaltılmış bir hastalık ismi olan KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) uzmanlara göre dünyada en sık ölüme yol açan 4'üncü hastalıktan biridir.

İlerleyici ve tam olarak geri dönüşümlü olmayan, buna karşılık önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. Havayollarını daraltır, solunumu güçleştirir. KOAH genellikle kronik bronşit ( fazla miktarda mukusun oluştuğu sürekli öksürük durumudur) ve amfizem ( Kana oksijen taşınmasını sağlayan hava keseciklerinde harabiyete neden olan bir hastalık )zemininde gelişen KOAH’da hastalar, öksürük ve balgamdan kısa mesafeli yürüyüşde bile oluşan nefes darlığına kadar değişik semptomlara sahiptirler.

3 tip KOAH vardır. Bunlar; HAFİF KOAH, ORTA ŞİDDETTE KOAH ve AĞIR VEYA ÇOK AĞIR KOAH





HAFİF KOAH

Ağır bir iş yapıldığında veya hızlı yürüdüğünüzde nefes biraz sıkışabilir. Öksürük ve balgam vardır.

ORTA ŞİDDETTE KOAH

Öksürük, balgam ve nefes darlığının şiddeti biraz daha artmıştır. Ağır bir iş yaparken veya günlük işleri yaparken zorlanılır. Bir soğuk algınlığı veya akciğer enfeksiyonu geçirildiğinde iyileşme süreci birkaç haftayı bulur.

AĞIR VEYA ÇOK AĞIR KOAH

Öksürük ve balgam sıktır. Enfeksiyondan geç iyileşme olur. Evde günlük işler yapılamaz hale gelir. Merdivenler çıkılamaz veya oda içinde dahi yürünemez hale gelir. Hastalar çok çabuk yorulur. Sürekli nefes darlığı vardır.

KOAH GELİŞİMİNE YOL AÇAN NEDENLER NELERDİR?

KOAH için en önemli risk faktörü sigara'dır. Pipo, puro ve birçok ülkede yaygın olan tütün tüketiminin diğer yolları da risk faktörüdür. Sigaraya pasif maruziyet de solunumsal semptomlara ve KOAH gelişimine neden olur. KOAH’nin diğer kanıtlanmış sebepleri; iş yeri ortamındaki tozlar ve kimyasal maddeler (buhar, iritan maddeler, dumanlar) ve iyi havalanmayan evlerde yemek pişirme ve ısınma amacıyla kullanılan organik yakıtların (odun, tezek vb) yol açtığı iç ortam hava kirliliğidir.

KOAH’NIN YAYGINLIĞI NEDİR?

WHO, tüm dünyada KOAH’nin en önemli dördüncü ölüm nedeni olduğunu tahmin etmektedir (koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık, akut solunum yolu enfeksiyonundan sonra ve HIV/AIDS ile dördüncülüğü paylaşmaktadır). WHO’nun tahminlerine göre 2000 yılında KOAH'dan dünyada 2.74 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Türkiye’de ise 5 milyon civarında KOAH’lı hasta bulunduğu ve her sene bu hastalıktan 26 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.

KOAH' NIN BELİRTİLERİ

Nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma, göğüste tıkanma, hırıltılı solunum ve morarma gibi yakınmalara yol açar. Fakat bu yakınmalar ani başlayıp, kısa süren, gelip geçici bir şekilde olmayıp, aylarca, yıllarca devam eden ve giderek artan bir ilerleyiş gösterir.

KOAH TEDAVİSİ NEDİR?