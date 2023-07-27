Merak edenler böyle bakabiliyor! Google’a Evli̇ya Çelebi̇ damgası

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme adlı eserinde anlattığı yolculuk Google Maps’e konuk edildi. Seyyahın ziyaret ettiği mekânlar Google’ın Haritalar servisinde tek tek sıralanırken mekânların açıklamalarına Seyahatnâme’den tadımlık bilgiler eklendi.

17. yüzyılda yaşamış büyük seyyah Evliya Çelebi, kendi ifadeleriyle 51 yılda yedi iklimi ve on sekiz padişahlığı gezip dolaşmış; bu coğrafyalarda gördüklerini ve dinlediklerini ünlü Seyahatnâmesi’nde kaleme almıştı. Orijinalinde toplamda 10 ciltten oluşan ve Türkçede 10 kitap ve 20 cilt hâlinde basılan bu eser; dönemin dünyasına dair önemli ipuçları verirken barındırdığı gerçeküstü unsurlarla da okurların dikkatini çekmişti.

Vampirlerden cadılara, büyücülerden zombilere geniş bir hayal gücüne de ev sahipliği yapan eser günümüzde hâlâ çokça konuşulmaya devam ediyor.

Daha önce İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteği Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) yürütücülüğünde Evliya Çelebi’nin İstanbul anlatılarında bulunan mekânlar MapHub üzerinden dijital ortamda haritalandırılmıştı. İstanbul’un Seyyahı, Seyyah’ın İstanbul’u adındaki proje devam ededursun; Mustafa Başaran adlı bir Google Haritalar servisi kullanıcısı ünlü seyyahın tüm yolculuklarını Google Maps’e taşıyarak çarpıcı bir işe imza attı.

Evliya Çelebi’nin Seyahatleri Google Maps’te

Sosyal medyada geniş yankı bulan çalışmanın FSMVÜ’nün projesinden bağımsız yürütüldüğü belirtilirken Başaran çalışmayı tek başına gerçekleştirdiğini kaydetti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Evliya Çelebi’nin anlatımıyla gezdiği şehirleri görselleştirmek amacıyla hazırlandığı” belirtilen harita, meraklıları için dijital bir kılavuz işlevi görüyor.

Osmanlı gezgini Evliya Çelebi, 1630’dan 1681’e dek Avrupa, Batı Asya ve Mısır toprakları dahil geniş bir coğrafyayı gezmişti. Haziran 2013’te UNESCO Dünya Belleği Listesi’ne dahil edilen Seyahatnâme, ilk defa 1848 yılında Kahire’de basılmıştı.

Yaklaşık 70 yıllık hayatının 50 yılını seyahatlerde geçiren Evliya Çelebi’nin rotası, dijital ortamda daha kapsamlı bir şekilde ele alınmaya devam edecek gibi görünüyor.

Haritaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Haritayı hazırlayan Mustafa Başaran’la ise Twitter üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

kayıp rıhtım - eda aydın