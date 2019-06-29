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Merada çıkan yangını söndürmek için küçükten büyüğe herkes seferber oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hayvancılığın yoğun olduğu Karacadağ bölgesinde henüz nedeni belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında 20 bin dönüm mera alanı küle döndü.

29 Haziran 2019 Cumartesi 20:46
Merada çıkan yangını söndürmek için küçükten büyüğe herkes seferber oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hayvancılığın yoğun olduğu Karacadağ bölgesinde henüz nedeni belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında 20 bin dönüm mera alanı küle döndü.


Yangın ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karabahçe kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerine doğru henüz tespit edilmeyen bir nedenle kırsal mahallenin mera alanında yangın çıktı. Yangını fark eden çobanlar, yangınıjandarmayave itfaiyeye bildirdi, kısa sürede olay yerine intikal eden jandarma ve itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çevre kırsal mahallelerden kadın, erkek küçükten büyüğe herkes yangını sündürmek için büyük uğraş verdi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına müdahale yetersiz kalınınca, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istendi.


Olay yerine sevk edilen birden çok itfaiye ekiplerinin saatler süren çabalarının ardından yangın kontrol altına alındı. yangında 20 bin dönüm mera alanı kül oldu


Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmaya başladı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 20:46
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