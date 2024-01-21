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Gündem Yahudilerin bebek katili soykırımcı Netenyahu'ya tepkisi artıyor!
Gündem

Yahudilerin bebek katili soykırımcı Netenyahu'ya tepkisi artıyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-21 23:15:00 - 2024-01-21 23:27:02
Yahudilerin bebek katili soykırımcı Netenyahu'ya tepkisi artıyor!

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de binlerce İsrailli, Netanyahu'yu protesto etti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları dünyanın dört bir yanındaki tepkilere rağmen sürüyor. Netanyahu hükümetinin vurdumduymaz politikası binlerce sivilin ölümüne neden olurken, İsrail halkı da bu politikadan büyük rahatsızlık duyuyor.

Başkent Tel Aviv’deki Kaplan Caddesi’nde binlerce yahudi, hükümet aleyhine protesto için dün bir araya geldi.

İsrail bayrakları ve davullarla eyleme katılan İsrailliler, Binyamin Netanyahu’yu ülkeyi kötü yönetmekle suçlayarak, acil seçim çağrısı yaptı. Netanyahu hükümetini protesto eden kalabalığın taşıdığı pankartlarda ve giydiği tişörtlerde Netanyahu’nun fotoğrafı yer alırken, fotoğrafın üzerindeki kırmızı renkte el ve “suçlu”, “sorumlu” yazıları dikkat çekti.

Araçlarıyla protestonun yapıldığı caddeden geçen İsrailliler ise eyleme korna çalarak destek verdi.

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