Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz

Sezai Erhan Yeni Akit

Nakşibendi Tarikatının en önemli ve büyük temsilcilerinden Menzil Cemaati ile AK Parti’nin arasının açılması için planlı bir şekilde haberlerin yapılması üzerine cemaat açıklama da bulundu. Menzil Cemaati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vatanımızın ve milletimizin huzuru birliğimize ve beraberliğimize bağlıdır. Birliğimize ve beraberliğimize zarar vermek isteyenler bütün ortak değerlerimizi olduğu gibi tasavvufu da hedef alabilirler. Menzil aleyhindeki artniyetli haberlerin amacı bellidir. Polemiklere dahil olarak bu amaca hizmet etmek doğru değildir” dedi.

"Tartışmalara girmeyeceğiz"

Cemaat açıklamasının devamında, “Bize düşen birliğimiz ve beraberliğimiz için çalışmaya devam etmektir. Vatanımıza ve milletimize hizmet etmektir. Haksız ithamlara cevap vermek için bile olsa provakasyonlara ve kalplerin kırılmasına sebep olan tartışmalara girmemektir” ifadelerini kullandı.