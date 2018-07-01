Menzil Cemaati'nden '15 Temmuz Köprüsü' çağrısı

Menzil Cemaati'ne bağlı Semerkand Vakfı 4 Temmuz Çarşamba günü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, anma ve basın açıklaması gerçekleştirecek.

Saat 11’de gerçekleşeceği duyurulan etkinlikte, milli iradenin yanında olduklarını açıklayacaklarını belirttiler.

Menzil Cemaati'ne bağlı vakıftan yapılan açıklamada “Semerkand Vakfı, milli iradenin yanında olduğunu, güçlü bir şekilde, 15 Temmuz destanının sembolü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden, Türk ve dünya kamuoyuna duyuracak” denildi.

“TÜRK VE DÜNYA KAMUOYUNA DUYURACAK”

Semerkand Vakfı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Semerkand Vakfı, 4 Temmuz Çarşamba günü, saat 11:00’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Şehitler Anıtı’nda kardeş kuruluşları ile birlikte geniş katılımlı bir anma ve basın açıklaması gerçekleştirecek. Semerkand Vakfı ile birlikte Beşir Derneği, TÜMSİAD, Genç-Kon gibi kardeş kuruluş ve derneklerin gerçekleştireceği anma programına davetlimizsiniz.

Gönüllüleriyle beraber Milli İrade Nöbetlerine katılan, oluşan dayanışma ruhunun sürdürülmesi amacıyla 15 Temmuz konulu bir belgesel çeken ve kardeş kuruluşlarıyla beraber Türkiye’nin çeşitli yerlerinde konferanslar, ziyaretler, seminerler ve bu gibi birçok projeye imza atan Semerkand Vakfı, milli iradenin yanında olduğunu, güçlü bir şekilde, 15 Temmuz destanının sembolü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden, Türk ve dünya kamuoyuna duyuracak.

Geniş bir yelpazede hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran ve çatı kuruluş olarak bu alanlardaki hizmetlerinin çoğunu dernekler, meslek birlikleri ve gönüllüleriyle gerçekleştiren Semerkand Vakfı olarak, düzenleyeceğimiz anma programında sizlerle bir arada olmayı dileriz.”