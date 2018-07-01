0553 313 94 23

Menzil Cemaati'nden '15 Temmuz Köprüsü' çağrısı

Menzil Cemaati'ne bağlı Semerkand Vakfı, milli iradenin yanında olduklarını duyurmak için 4 Temmuz'da 15 Temmuz Köprüsü'nde buluşma çağrısı yaptı.

01 Temmuz 2018 Pazar 10:49
Menzil Cemaati'nden '15 Temmuz Köprüsü' çağrısı

Menzil Cemaati'ne bağlı Semerkand Vakfı 4 Temmuz Çarşamba günü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, anma ve basın açıklaması gerçekleştirecek.

Saat 11’de gerçekleşeceği duyurulan etkinlikte, milli iradenin yanında olduklarını açıklayacaklarını belirttiler.

Menzil Cemaati'ne bağlı vakıftan yapılan açıklamada “Semerkand Vakfı, milli iradenin yanında olduğunu, güçlü bir şekilde, 15 Temmuz destanının sembolü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden, Türk ve dünya kamuoyuna duyuracak” denildi.

“TÜRK VE DÜNYA KAMUOYUNA DUYURACAK”

Semerkand Vakfı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Semerkand Vakfı, 4 Temmuz Çarşamba günü, saat 11:00’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Şehitler Anıtı’nda kardeş kuruluşları ile birlikte geniş katılımlı bir anma ve basın açıklaması gerçekleştirecek. Semerkand Vakfı ile birlikte Beşir Derneği, TÜMSİAD, Genç-Kon gibi kardeş kuruluş ve derneklerin gerçekleştireceği anma programına davetlimizsiniz.

Gönüllüleriyle beraber Milli İrade Nöbetlerine katılan, oluşan dayanışma ruhunun sürdürülmesi amacıyla 15 Temmuz konulu bir belgesel çeken ve kardeş kuruluşlarıyla beraber Türkiye’nin çeşitli yerlerinde konferanslar, ziyaretler, seminerler ve bu gibi birçok projeye imza atan Semerkand Vakfı, milli iradenin yanında olduğunu, güçlü bir şekilde, 15 Temmuz destanının sembolü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden, Türk ve dünya kamuoyuna duyuracak.

Geniş bir yelpazede hizmetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran ve çatı kuruluş olarak bu alanlardaki hizmetlerinin çoğunu dernekler, meslek birlikleri ve gönüllüleriyle gerçekleştiren Semerkand Vakfı olarak, düzenleyeceğimiz anma programında sizlerle bir arada olmayı dileriz.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 10:49
  1. Semerkand vakfı
  2. Menzil Cemaati

YORUM YAZ

  • GaziGazi4 sa önce
    Demek ki yorumum sizin haberiniz kadar güzel değil ki yayınlayamadınız bir türlü.
  • Süreyya Durmaz Süreyya Durmaz 2 sa önce
    Allah razı olsun Sadatlardan onların dua ve bereketi olmasa şimdi daha farklı yerlerde olurduk.O yorum yapan kardeşlere sesleniyorum bu mübarekleri tanımadan görmeden yorum yapmayalım onlar Allah c.c veli kulları Peygamber efendimiz a.s göz bebekleri seyitlerimizdir.
  • GaziGazi4 sa önce
    Ne cemaati arkadaş, bu memlekette cemaat diye bir oluşum olamaz, elhamdülillah hepimiz müslümanız. Yok menzilmiş, yok bilmem süleymancılarmış, yok bilmem ne cemaati imiş, bu cemaatlerin her biri bir gülen hareketı kadar tehlikelidir memleketimiz için, millet için, devlet için, din ve diyanet için lütfen böyle şeylere müsamaha göstermeyelim.
  • Sancar Sancar 1 sa önce
    Durduk yere bu nerden çıktı. Amaç ne, milli iradenin yanında değilsiniz diyen mi oldu. Ne göstermikistiyorlar. Şimdi herkes bende milli iradenin yanındayım deyip gösteri yapmak zorunda kalacak.
  • GaziGazi4 sa önce
    O köprü Milletin köprüsü ama, o cemaat milletin cemaati değil, lütfen yok o cemaat, yok bu cemaat sokmayın böyle neidiğü belirsiz yapıları böyle yerlere, unutmayın her cemaat bir feto kadar tehlike adayıdır bu memleket için.
  • Muhammet İzzetMuhammet İzzet1 sa önce
    Şimdi buceaatin yaptığı siyaset oluyor mu olmuyoru mu? Nasıl ki fetö devleti ele geçirme hayaline kapılınca akla hayale gelmedik rezaletleri irtikap ettiyse, bir takım dini cemaatler de, velevki iktidarın hoşuna gidecek şekilde olsun, böyle netameli işlere girişmeye başlarlarsa ağırlıklarını yitirirler. Biz cemaatlerin, enerjilerini sadece İslamın özelliklerini ve güzelliklerini yaşama ve yaşatma gayretlerine harcamalarını bekliyoruz. .
  • mm1 sa önce
    Aman dikkat FETÖ tacı tecrübesinden ders çıkaralım, pirincin içindeki taşları temizleyelim....dünyevi araçlar amaç haline gemesin,
  • abdrhmnabdrhmn2 sa önce
    yahu diyanet işleri ne zaman devreye giripte şu cemaat denen olayı bitirecek. diyanet işleri bu ülkeye yetmiyorsa sayısını çoğaltın. böyle gayrimeşru cemaat görünümleri hiç yakışmıyor bu ülkeye. bizde müslümanız yetti gari. bunlar cahil insanları allah din adına kandırıp soyuyorlar. devlet nerede
  • isa isa 55 dk önce
    Bak yine uyarıyoruz yarın bunlarda paralel yapılanırsa bunlarda darbeye teşebbüs ederse karışmayız.
  • DalmanDalman52 dk önce
    Maalesef geleceğin fetosu.
  • ZaferZafer2 sa önce
    Fetöden kalan boşluklara yerleşiyorlar Ciddi önlem alınması lazım sağlık bakanlığındaÇoğu yerleşmiş durumda artik devletin içine hiçbir cemaat sokulmaması lazım devlet büyükleri bunu görmesi lazım artık
  • MilletMillet4 sa önce
    Memleketimizdeki tüm alimlerden ALLAH RAZI OLSUN .ONLARIN MÜRİTLERİNE DE NACİZHANEÖĞÜDÜM DE O DUR Kİ;Allah rızası için Sadece Allaha inanın Allahtan isteyin Allahtan bekleyin ve Yüzünüzü Allaha çevirin
  • Süreyya Durmaz Süreyya Durmaz 1 sa önce
    Sen güvenilirsin.Vebale girme istersen O topluluğu tanımadan.Allah c.c. hidayet versinsana.
  • Aman ha önce devletAman ha önce devlet5 sa önce
    Önce devlet. İslamin emri oldugu uzre önce devlete/ulülemre tam itaat. Devlet olmadan ne cem olur, ne cemaat" gerçegini iyi kavrayip iyi anlamamiz şarttir.
  • HakikatHakikat4 sa önce
    Cemaatler artik guvenlilir degil
  • Yunus 16Yunus 164 sa önce
    ALLAH RAZI OLSUN, İNŞAALLAH GELİRİZ. GERÇEK HOCALAR VE ABD PAPAZLARI BELLİ OLSUN
  • Süreyya Durmaz Süreyya Durmaz 1 sa önce
    Onlar da farklı yapmıyor zetan.Bu mübarekleri anlamadan bu yorumun vebalini sen bir düşün istersen.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suudi Arabistan 'Katarlı hacı adaylarına' şart koştu
  1. Suudi Arabistan 'Katarlı hacı..
  2. SİHA Sezgin PKK cinayetine saatlerdir..
  3. Kumaşa bulaşan boya lekeleri nasıl..
  4. Şenol Güneş Fenerbahçelileri mest..
  5. 'Günah keçisi' ilan edilen Mesut..
  6. Migros önünde isyan ettiler! Sebebi...
  7. İdam teklifi TBMM’ye geliyor
  8. Rutubetli duvar temizliği nasıl yapılır?
  9. ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS açıklaması!
  10. Instagram'a yeni güncelleme: Artık..
  11. Türkiye'yi yasa boğan cinayette..
  12. Bomba iddia! Bojan Krkic'e Süper..
  13. VAR olmasaydı her şey çok farklı..
  14. Hamaney sert çıktı: Bizi bölemezsin!
  15. Malezya'dan Çin ve ABD için flaş uyarı!
  16. Erdoğan ve Davutoğlu aylar sonra aynı..
  17. "Türkiye ile birleşeceğiz"
  18. Olay iddia: Habertürk gazetesi..
  19. Erdoğan: 2019 yılını Fuat Sezgin İslam..
  20. Ehliyet kurslarında artık nüfus..
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
“Çarşafı çıkar, pardösünü al” diyen kaymakamdan yeni skandal
“Çarşafı çıkar, pardösünü al” diyen kaymakamdan yeni skandal
Menzil Cemaati'nden '15 Temmuz Köprüsü' çağrısı
Menzil Cemaati'nden '15 Temmuz Köprüsü' çağrısı
Tutuklanan CHP'li Eren Erdem isim verdi!
Tutuklanan CHP'li Eren Erdem isim verdi!
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!