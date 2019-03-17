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Menteşe’de başarılı kadın polisler ödüllendirildi

Meneteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polisler arasından görevlerini yerine getirirken üstün başarı ve gayret gösteren Sevim Gülle ve Hülya Özcan’ı ödüllendirdi.

17 Mart 2019 Pazar 12:21
Menteşe’de başarılı kadın polisler ödüllendirildi

Meneteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polisler arasından görevlerini yerine getirirken üstün başarı ve gayret gösteren Sevim Gülle ve Hülya Özcan’ı ödüllendirdi.


Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polisler, görevleri esnasında motivasyonlarının artması amacıyla ödüllendiriliyor. Bu bağlamda İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz’ın da hazır bulunduğu törende Menteşe İlçe Kaymakamı Caner Yıldız tarafından Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta olan 2 kadın personel ödüllendirildi.


Kaymakam Yıldız’ın makamında gerçekleştirilen törende Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polisler arasından görevlerini yerine getirirken üstün başarı ve gayret gösteren Sevim Gülle ve Hülya Özcan’a Meneteşe Kaymakamı Caner Yıldız tarafından başarı plaketi verildi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:21
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