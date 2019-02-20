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Menteşe’de 45 kursiyer budama kursu eğitimi aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde açılan ’Meyve Ağaçlarında Budama Kursu’ tamamlandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
Menteşe’de 45 kursiyer budama kursu eğitimi aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde açılan ’Meyve Ağaçlarında Budama Kursu’ tamamlandı.


Kurs,Muğla Yerel Tohum Derneği’nin talep ve katkıları ile İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Muğla’nın; Bodrum, Marmaris, Datça ve Ula ilçelerinden katılımıyla Menteşe’de gerçekleşti. Kursun teorik kısmı Muğla Menteşe’de, uygulama kısmı ise Yerkesik Mahallesindeki kapama meyve bahçelerinde yapıldı. 48 saat süren meyve ağaçlarında budama kursunda kursiyerlere, tarımda iş sağlığı ve güvenliği, bitki fizyolojisi ve bitkilerin budama uygulamalarına karşı göstermiş oldukları tepkiler ile budamanın temel esasları ve değişik meyve ağaçlarında budamalar uygulamalı olarak anlatıldı. Kurs sonunda yapılan değerlendirme sınavı neticesinde 45 kursiyer meyve ağaçlarında budama kursu belgesi almaya hak kazandı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
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