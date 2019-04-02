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Menteşe’de 29 mahalle muhtarı değişti

31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Menteşe Mahalle Muhtarları belli oldu.

02 Nisan 2019 Salı 20:38
Menteşe’de 29 mahalle muhtarı değişti

31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Menteşe Mahalle Muhtarları belli oldu. 66 mahallesi bulunan Menteşe’de 29 mahalle muhtarı değişti.


Menteşe’nin en büyük mahalleleri olan Emirbeyazıt Mahallesinde Murat Karakuş, Muslihittin Mahallesinde Süleyman Bozüyük, Orhaniye Mahallesinde Şükrü Arık, Karamehmet Mahallesinde Hayati Zorlu, Kötekli Mahallesinde Hasan Ali Baydur, Düğerek Mahallesinde Mehmet Ortayol, Kiramettin Mahallesinde Hayrettin Akay, Camikebir Mahallesinde Kamuran Fidan, Hacırüstem Mahallesinde Turgut İlhan, Balıbey Mahallesinde İrfan Öztürk değişmeyen isimler arasında yer aldı. Karşıyaka Mahallesinde Hasan Keskin yerine Mustafa Topbaş, Şeyh Mahallesinde ise Mehmet Refik Boylu yerine Ahmet Arda Çolakoğlu muhtar seçildi.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 20:38
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