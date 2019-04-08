Menteşe ilçesinin büyük oranda otopark sorununu çözmesi beklenen 24 Bin 127 metrekare alan içerisinde inşa edilen Menteşe Kent Meydanı’nda çalışmalar devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi ortaklığında yapılan ve 36 Milyon 344 Bin TL’ye mal olacak olan Kent Meydanı’ndaçalışmaların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi. Açıklamada yerin 4 kat altına yapılacak olan otoparkın kolon ve kat yükseltme çalışmaları ile zemin üzerindeki imalatların sürdüğü belirtilerek hafriyat kaldırma işlemlerinin yapıldığı açıklandı. Tamamlandığında 31’i engelli vatandaşlar için olmak üzere toplamda 593 araç kapasiteli yeraltı otoparkına ve üzerinde Muğla mimarisine uygun dükkanlara sahip olacak olan Kent Meydanı vatandaşların buluşma noktası olacak.