Menopuzu geciktirmek mümkün müdür?

Menopoz yunanca mens- ay ve pause-durmak kelimelerinden türetilmiştir. En basit tanımıyla menopoz, kadının adet döngülerinin sona ermesi ve doğurganlık yeteneğinin kaybolmasıdır. Dünya çapında menopoza girme yaşı, ırk ve çevresel faktörlere göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama menopoz yaşı 45-55 yaş olarak kabul edilir. Menopoza giriş yaşı ülkemizde ortalama 46-48’dir.

MENOPOZA GİRME YAŞI VE ŞEKLİ SÖYLE İFADE EDİLEBİLİR;

1. DOĞAL MENOPOZ:

Yumurtalıktaki foliküllerin bitmesiyle meydana gelen doğal süreci ifade eder.

2. ERKEN MENOPOZ:

Kimi çevrelerce 40, kimilerince 35 yaşın altında görülen menopoz, erken menopoz olarak değerlendirilir.

3. CERRAHİ MENOPOZ:

Çeşitli operasyonlar sonucunda (rahmin alınması, radyoterapi, kemoterapi vb.) normalden daha önce menopoza girmeyi ifade eder.

MENOPOZU GECİKTİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Menopoz girme yaşı genler tarafından belirlenir ve geciktirilebilir bir süreç değildir. Ancak çeşitli faktörler menopoza girme yaşını az da olsa etkileyebilir. Sosyo- ekonomik koşullar, aşırı alkol ve kafein tüketimi, sigara ve obezite bu faktörlerden bazılarıdır.

GENETİK FAKTÖRLER:

Menopoza girme yaşı söz konusu olduğunda, genetik faktörler kesin ve önemli bir yere sahiptir. Aynı ailedeki kadınların, menopoza girme yaşı büyük oranda yakınlık gösterir.

GENİTAL FAKTÖRLER:

Düzensiz adet gören kadınlar, düzenli adet gören kadınlara kıyasla daha erken menopoza girebilir.

PSİKOLOJİK FAKTÖRLER:

Psikolojik faktörler menopoza giriş yaşını hızlandırabilir. Savaş, deprem, uzun süreli hapishane hayatı vb. psikolojik travmaların, menopoza girme yaşını hızlandırdığı bilinmektedir.

SİGARA KULLANIMI:

Birçok hastalığın oluşmasında birincil rollerden birine sahip olan sigara, menopoz sürecinde de etkin bir role sahiptir. Yoğun bir şekilde sigara tüketen kadınlar, sigara içmeyen kadınlara kıyasla 1,5- 2 yıl daha erken menopoza girebilir.

Sigaranın, menopoz yaşını öne almadaki etkisi tam olarak bilinmemekle birlikte östrojen hormonu üzerindeki etkisi ve içerdiği zararlı maddeler ile süreci hızlandırdığı düşünülmektedir

GENEL SAĞLIK KOŞULLARI:

Genetik bozukluklar, ağır hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları ve kanser tedavileri menopoza giriş yaşını etkileyebilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.