Mengi yine saçmaladı!

Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve AİHM kararlarından kaynaklı bir yasağı idari atraksiyonlarla aşmak mümkün olamaz. Bu durumda meclisteki büyük çoğunluğun hukuki bir çözümde buluşması gerekiyor. Ama ne tuhaf ki YÖK Başkanı hep birkaç adım ileride yürüyor ve hedefe giden yolda sık sık mayınlar patlatıyor. Çözüme taraftar görünürken sabote etmenin tipik yöntemi değil mi bu? Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu bir Türkiye’de YÖK Başkanı, siyasete bu kadar sık ve sert müdahale edemez. İnsan ister istemez merak ediyor: Yoksa kendisine verilen özel bir rolü mü oynuyor? Siyasal İslâm’ın mağduriyet propagandası türban sorunu kalkınca köksüz kalacaktır. AKP, seçime sekiz ay kalmışken bu etkili silâhtan vazgeçmemeye karar vermiş olabilir mi? YÖK Başkanı’na gösterilen tahammül böyle bir ihtimali akla getiriyor! Güngör Mengi, VATAN