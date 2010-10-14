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Mengi yine saçmaladı!

“Türban oyunu” diye başlık attığı yazısında, önce yine bir kere daha kurtlarını döken, sonra ise “Türban tatlı rant” ara başlığının ardından yazan Güngör Mengi, “türban sorunu”nun YÖK tarafından çözülmesine bakın nasıl bir “kulp” buldu

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Mengi yine saçmaladı!

Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve AİHM kararlarından kaynaklı bir yasağı idari atraksiyonlarla aşmak mümkün olamaz. Bu durumda meclisteki büyük çoğunluğun hukuki bir çözümde buluşması gerekiyor. Ama ne tuhaf ki YÖK Başkanı hep birkaç adım ileride yürüyor ve hedefe giden yolda sık sık mayınlar patlatıyor. Çözüme taraftar görünürken sabote etmenin tipik yöntemi değil mi bu? Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu bir Türkiye’de YÖK Başkanı, siyasete bu kadar sık ve sert müdahale edemez. İnsan ister istemez merak ediyor: Yoksa kendisine verilen özel bir rolü mü oynuyor? Siyasal İslâm’ın mağduriyet propagandası türban sorunu kalkınca köksüz kalacaktır. AKP, seçime sekiz ay kalmışken bu etkili silâhtan vazgeçmemeye karar vermiş olabilir mi? YÖK Başkanı’na gösterilen tahammül böyle bir ihtimali akla getiriyor! Güngör Mengi, VATAN

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:52
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