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Menfeze 5 kilo esrar saklayan 3 şüpheli yakalandı

Elazığ’da jandarma ekipleri 3şüpheliyi gözaltına alırken, menfeze sakladıkları 5 kilo 250 gram esrarı da ele geçirdi.

21 Mart 2019 Perşembe 13:25
Menfeze 5 kilo esrar saklayan 3 şüpheli yakalandı

Elazığ’da jandarma ekipleri 3şüpheliyi gözaltına alırken, menfeze sakladıkları 5 kilo 250 gram esrarı da ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Arıcak ilçesi üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alması üzerine çalışma başlattı. Arıcak kırsalında yapılan çalışmada,içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli bir otomobil durduruldu. Durdurulan araç içerisinde esrar taşındığını belirleyen ekipler, çalışmayı derinleştirdi. 3 şüphelinin güzergah üzerinde bir arazide menfeze gizledikleri esrar bulundu. Menfezde üzeri örtülü poşet içerisinde 5 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçiren ekipler, şüphelileri ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:25
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