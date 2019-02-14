Menevşe: "Yeni dünyanın alışveriş alışkanlığı artık e- ticarette"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, yeni dünyanın alışveriş alışkanlığının artık e-ticarette olduğunu belirterek, “Bu teknolojiye yetişmek zorundayız” dedi.

Menevşe, dünya ticaretindeki dijital dönüşümün ele alındığı toplantıda, Adana’nın en ücra bir köyünden dünyanın diğer tarafındaki bir ülkeye ürün satmanın hiçte zor olmadığını söyledi. Menevşe, “Zor olan bu hıza ayak uydurmadan ayakta kalabilmek. Bu teknolojiye yetişmek zorundayız. Piyasa dalgalanmaları her ne kadar ekonominin ana gündemini belirliyorsa da, küreselleşmenin doğası sessiz sedasız derin değişimler yaşıyor. Ekonominin ve ticaretin geleceğini belirleyecek olan da bu değişim süreci. Bakınız dünyada dijitalleşme her yeri sardı. Endüstri 4.0’ı Avrupa’ya göre ortalama 3 yıl geriden de olsa takip ediyoruz. Ancak işletmelerimizde dijitalleşme ve veri yönetimi konusunda gerideyiz. 1995-2017 döneminde 23 sanayi sektörü ve 43 ülke üzerinde yapılan bir araştırma; değer zinciri oluşturan malların artık daha az ticaret-yoğun bir yapıya büründüğünü, sınır ötesi hizmetlerin, mal ticaretinden yüzde 60 daha hızlı büyüdüğünü, işgücü arbitrajının mal ticaretinde yüzde 20’lere dayandığını gösteriyor. Değer zincirleri yüksek nitelikli işgücü odağında bilgi yoğun hale dönüşüyor.Küresel değer zincirleri, sınır ötesi veri akışı, yeni teknolojiler, dijital platformlar, nesnelerin interneti ve otomasyonla yeniden şekilleniyor. Bu verilere göre dünyada ve Türkiye’de en hızlı büyüyen ve en karlı şirketlerin bilgi, teknoloji ve elektronik şirketleri olması hiç de sürpriz değil” diye konuştu.

100 bin dolarlık bir mobil yazılımın 100 yıllık geleneksel hizmetlerin makro düzeyde önüne geçtiğini kaydeden Menevşe, “Mobil taksi, mobil bankacılık, e-ticaret hepsi hayatımızın içine girdi ve geride kalanları tehdit ediyor. Bu süreçte işin ciddiyetine varmak ilk önemli adımdır.Bu kapsamda Oda olarak bizim görevimiz üyelerimizin farkındalığını yükseltmek. Ticaret Bakanlığı ve TOBB bu konuda bizlere öncülük ediyor. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ve odamız ev sahipliğinde, KOBİ’lerimiz için dijital dünyada iş yapabilme ve e-ticaret ekosisteminin sağlayacağı faydalarla ilgili farkındalığın artırılması amacıyla “Dijital Dönüşüm, e-Ticaret ve e-İhracat etkinliğimizi yüksek katılımla gerçekleştirdik. Bu tür eğitimlerin ana teması sürekli ifade ettiğimiz gibi ihracata yöneliktir" dedi.