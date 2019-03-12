Menemenliler Roman konserinde buluştu Menemen Roman Kültürü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Menemen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Durmaz Bayraktar’ın öncülüğünde 1.

Menemen Roman Kültürü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Menemen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Durmaz Bayraktar’ın öncülüğünde 1. Roman Kültürü Festivali Kazımpaşa Mahallesinde düzenlendi.

Menemenlileri buluşturan konserde yerel sanatçılar ve Kobra Murat sahne aldı. Büyük ilgi gören konsere Menemen’in yanı sıra Aliağa, Foça, Çiğli ve Konak ilçelerinden çok sayıda vatandaş katıldı. Konsere konuk olarak katılan Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Cemal Bekle, “Bende roman çocuğuyum bende sizlerin arasından çıktım. Menemen’e sahip çıkın. Durmaz Bayraktar’a desteklerinizi esirgemeyin” dedi.

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