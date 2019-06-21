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Menemen’de tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun adli ve idari yargı 2019 yılı yaz kararnamesi ile İzmir’in Menemen ilçesinden başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar onuruna düzenlenen veda yemeğinde buluştu.

21 Haziran 2019 Cuma 15:06
Menemen’de tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun adli ve idari yargı 2019 yılı yaz kararnamesi ile İzmir’in Menemen ilçesinden başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar onuruna düzenlenen veda yemeğinde buluştu.


Adli ve idari yargı 2019 yılı yaz kararnamesi ile bir çok hakim ve savcının görev yerleri değişmişti. Menemen ilçesinden de başka illere tayini çıkan; Cumhuriyet Savcısı Recep Korkmaz, Gökhan Kaplan; hakim Servet Acet ve Mehmet Akmeşe için bir veda yemeği düzenlendi. Yemekte hakim ve savcılar, yeni görev yerlerine gitmeden önce meslektaşlarıyla sohbet etme imkânı buldu.


Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu, yemekten sonra yaptığı konuşmasında "2019 yılı yaz kararnamesiyle aramızdan ayrılacak olan değerli hakim ve savcılarımıza veda etmek üzere bir araya geldik. Mesleğimizin en güzel yanlarından birisi güzel ülkemizin çeşitli bölgelerinde güzel dostluklar biriktirebilme şansına sahip olmamızdır. Ve bizim güzelliğimizin de sonunu yine aynı güzellikle yaşıyoruz. Mutluyuz elbette; bu ülke için, bu toplum için, bu teşkilat için canları pahasına gece gündüz demeksizin yüreklice ve adaletlice çalıştılar. Hem adliyemiz nezdinde, hem ilçe hem de toplum nezdinde çok güzel bir intiba bıraktılar. Bugüne kadar sergiledikleri; üstün başarı, fedakârlık ve çalışkanlığı bundan sonraki görev yerlerinde de sergileyeceklerine inancımız tamdır. Bu akşamki veda tabi ki bir son değil. Tüm arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyor, bundan sonraki görev yerlerinde sağlık mutluluk başarı diliyorum" dedi.


Konuşmanın ardından tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Recep Korkmaz, Gökhan Kaplan; hakim Servet Acet ve Mehmet Akmeşe’ye plaketleri takdim edildi.


Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen veda yemeğine adliyedeki tüm görevliler ve eşleri de katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:06
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