Menemen’de seçim ofisine saldırı İzmir’in Menemen ilçesinde CHP’li Serdar Aksoy’un seçim ofisinin camları kırıldı.

İzmir’in Menemen ilçesinde CHP’li Serdar Aksoy’un seçim ofisinin camları kırıldı. Edinilen bilgiye göre, Millet İttifakı’nın CHP Menemen Belediye Başkan adayı Serdar Aksoy’un Ulukent’teki seçim ofisine dün akşam saatlerinde saldırı gerçekleşti. Sabah ofis camları kırılmış halde bulunurken, etrafta da alkol şişelerinin olması şüphelilerin alkollü olduğunu akıllara getirdi. Serdar Aksoy’un geçtiğimiz Pazar günü eşi Dilek Aksoy ve partili arkadaşlarının aracına yapılan saldırının ardından dün gece de Ulukent’teki seçim ofisine saldırı yapıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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