Menemen’de 2 bin kişilik iftar

İzmir’in Menemen ilçesinde Ülkü Ocakları Menemen ilçe Başkanlığı tarafından iftar yemeği ve kadir gecesi programı kapsamında 2 bin kişiyi ağırladı. Gecede ilahi dinletileri ve semazen gösterileri ardından teravih namazına geçildi.

Menemen Cumhuriyet Meydanında düzenlenen program ile Ülkü Ocakları Menemen İlçe Başkanlığı tarafından verilen iftar yemeğine yaklaşık 2 bin kişi katıldı. İftar saatinden önce vatandaşlar Cumhuriyet Meydanında buluşarak Kuran-ı Kerim tilaveti dinlediler. İlahi dinletisi ve dualar eşliğinde oruçlarını açan vatandaşlar sonrasında semazen gösterileri ve çeşitli etkinlikleri izledi.

İftar yemeği programına; Ülkü Ocakları İzmir Teşkilat Başkanı Soner Erkan Yıldız, MHP İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük, Ak Parti İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel, Cumhur İttifakı’nın Yerel Seçimlerdeki Aliağa Belediye Başkan Adayı Durmaz Bayraktar, Meslek Odaları Başkanları ve Muhtarlar katıldı.

Menemen Ülkü Ocakları Başkanı Ahmetcan Türker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in sözlerini hatırlatarak, “Ülkü Ocakları Türk-İslam ülküsünün bereketli yurdu, Türklüğe mensubiyet şuuru, İslam ahlak ve faziletine bağlılık ve sadakat yuvasıdır. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayının ve kadir gecemizin aziz Türk milletine ve İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allahtan niyaz ediyorum. Manevi hazzın ve lezzetin zirve yaptığı kutlu bir gündeyiz. Her yönüyle bu mübarek günü ihya etme gayreti içerisindeyiz” dedi.

Programın sona ermesiyle birlikte katılımcılar Kadir Gecesi sebebiyle ilçede düzenlenen programlara katılmak için camilere geçildi.